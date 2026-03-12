Csalódást keltő lottószámokat húztak

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 11. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
- 11 (tizenegy)
- 24 (huszonnégy)
- 25 (huszonöt)
- 31 (harmincegy)
- 33 (harminchárom)
- 34 (harmincnégy)
Nyeremények:
- 6 találatos szelvény nem volt;
- 5 találatos szelvény 17 darab, nyereményük egyenként 466 200 forint;
- 4 találatos szelvény 828 darab, nyereményük egyenként 9570 forint;
- 3 találatos szelvény 16 918 darab, nyereményük egyenként 2850 forint.
A következő sorsoláson 252 millió forint lesz a főnyeremény.