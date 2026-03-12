ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 12. csütörtök Gergely
hatos lottó hatoslottó
Nyitókép: Szerencsejáték Zrt.

Csalódást keltő lottószámokat húztak

Infostart / MTI

Nem volt telitalálatos a hatoslottón.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 11. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

  • 11 (tizenegy)
  • 24 (huszonnégy)
  • 25 (huszonöt)
  • 31 (harmincegy)
  • 33 (harminchárom)
  • 34 (harmincnégy)

Nyeremények:

  • 6 találatos szelvény nem volt;
  • 5 találatos szelvény 17 darab, nyereményük egyenként 466 200 forint;
  • 4 találatos szelvény 828 darab, nyereményük egyenként 9570 forint;
  • 3 találatos szelvény 16 918 darab, nyereményük egyenként 2850 forint.

A következő sorsoláson 252 millió forint lesz a főnyeremény.

Belföld    Csalódást keltő lottószámokat húztak

lottó

hatoslottó

szerencsejáték zrt

