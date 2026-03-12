ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 12. csütörtök
Hatalmas razzia és rendőrroham földön, vízen, levegőben, el is kaptak 11 magyar bűnözőt a tiszavasvári rendőrök.
Nyitókép: police.hu

Hatalmas razzia, helikopter és rendőrroham: elkaptak 18 magyar bűnözőt – videó

Infostart

Összesen 53 egyenruhás, köztük vízirendőrök is részt vettek a Tiszavasvári Rendőrkapitányság és a Készenléti Rendőrség körözési akciójában március 9-én.

A komplex – közrendvédelmi, bűnügyi és közlekedésrendészeti – ellenőrzésben összesen 53 rendőr vett részt – közölte a rendőrség a police.hu oldalon. A földi egységeket a levegőből a Készenléti Rendőrség helikoptere is segítette.

Az ellenőrzés célja a közrend és a közbiztonság fenntartása, a bűncselekmények megelőzése, megszakítása és felderítése volt, különös tekintettel a kábítószerekhez kapcsolódó elkövetésre – írták.

A rendőrök több településen célzottan ellenőriztek lakcímeket és a frekventált közterületeket is a körözött személyek felkutatása és elfogása céljából. Ellenőrizték a vízterületeket is a vízi közlekedés biztonságának fenntartása és a horgászat jogszerűségének betartása érdekében.

Az összehangolt akcióban az egyenruhások

  • 405 főt igazoltattak,
  • 107 gépkocsit ellenőriztek,
  • 18 körözöttet fogtak el,
  • 11 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki,
  • 3 szabálysértési feljelentést tettek,
  • 2 esetben hajtottak végre biztonsági intézkedést.

A Tiszavasvári Rendőrkapitányság várhatóan a jövőben is szervez hasonló akciókat.

Lezajlott az utolsó plenáris parlamenti ülés, és akár a Fidesz, akár a Tisza nyeri meg az április 12-i választást, az már biztos, hogy a következő Országgyűlés teljesen más lesz, mint a mostani. A kormányoldalról és az ellenzék soraiból ugyanis nagyon sokan nem indulnak el a voksoláson – összeállításunk róluk szól.
Kijevben tárgyal a magyar delegáció a Barátság kőolajvezeték újraindításáról – erről beszélt Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön, Kijevben készült Facebook-videójában. Közben az Európai Bizottság vizsgálati misszió küldését javasolta Ukrajnába vezeték körül kialakult vita tisztázása érdekében.
 

Orbán Viktor: dokumentálnunk kell, hogy akartunk velük tárgyalni

Volodimir Zelenszkij: Orbán Viktor egy dolgot nem csinál, nem támadja rakétákkal Ukrajnát

„Megy a ramazuri” – Kijevből jelentkezett a magyar vizsgálóbizottság vezetője

„Nem tudom” – megszólalt a magyar delegáció kapcsán az ukrán elnök

Szijjártó Péter szerint Volodimir Zelenszkij hazudik

Donald Trump amerikai elnök valósággal berúgta az ajtót a globális politikában. Még csak két és fél hónap telt el az évből, de az Egyesült Államok már a második katonai beavatkozását hajtja végre. Venezuela és Irán után máris megindultak a találgatások, hogy Washington mit vehet célba következőnek. A legtöbben jelenleg Kubára fogadnának, a háttérben viszont állandó feszültséget kelt a renegát atomhatalom, vagyis Észak-Korea. A távol-keleti ország az elmúlt időben el is kezdett mocorogni, ami arra utalhat, hogy az elsőszámú vezető, Kim Dzsongun félti a pozícióját. Annak járunk utána, mennyire reális, hogy katonai konfliktus alakul ki a közeljövőben a világ egyik legsúlyosabb feszültséggócában.

Tamara Ćapeta külön kifogásolta a magyar jogrendszert, mivel az nem tartalmazza a védői jelenlétről való lemondás esetén kötelező garanciákat.

The message attributed to Mojtaba Khamenei was read by a presenter on Iranian state TV. He has not been seen in public since succeeding his father.

