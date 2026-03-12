Hatalmas razzia, helikopter és rendőrroham: elkaptak 18 magyar bűnözőt – videó

A komplex – közrendvédelmi, bűnügyi és közlekedésrendészeti – ellenőrzésben összesen 53 rendőr vett részt – közölte a rendőrség a police.hu oldalon. A földi egységeket a levegőből a Készenléti Rendőrség helikoptere is segítette.
Az ellenőrzés célja a közrend és a közbiztonság fenntartása, a bűncselekmények megelőzése, megszakítása és felderítése volt, különös tekintettel a kábítószerekhez kapcsolódó elkövetésre – írták.
A rendőrök több településen célzottan ellenőriztek lakcímeket és a frekventált közterületeket is a körözött személyek felkutatása és elfogása céljából. Ellenőrizték a vízterületeket is a vízi közlekedés biztonságának fenntartása és a horgászat jogszerűségének betartása érdekében.
Az összehangolt akcióban az egyenruhások
- 405 főt igazoltattak,
- 107 gépkocsit ellenőriztek,
- 18 körözöttet fogtak el,
- 11 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki,
- 3 szabálysértési feljelentést tettek,
- 2 esetben hajtottak végre biztonsági intézkedést.
A Tiszavasvári Rendőrkapitányság várhatóan a jövőben is szervez hasonló akciókat.