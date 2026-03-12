Megtalálták azt a fehérjét, aminek kikapcsolásával vége lehet a maláriának

Kutatók azonosítottak egy fehérjét, amely nélkül a malária parazitája nem képes szaporodni – írja a Science Dailyre hivatkozva az Origo. A felfedezés új irányt adhat a maláriagyógyszerek fejlesztéséhez.

A kutatócsoport a Plasmodium parazita osztódását és fejlődését vizsgálta, a kutatás során megtalálták és elnevezték az ARK1 nevű fehérjét, amelynek kulcsszerepe van; a parazita több különböző fejlődési szakaszon megy keresztül az emberi szervezetben és a szúnyogban is. Sejtosztódási mechanizmusa eltér a legtöbb ismert élőlényétől. A kutatók szerint az ARK1 nevű fehérje irányítja a parazita sejtosztódásának egyik legfontosabb lépését, ez segíti létrehozni azokat az úgynevezett sejtosztódási orsókat, amelyek feladata, hogy a genetikai anyag megfelelően váljon szét az új sejtek között. Laboratóriumi kísérletekben épp az ARK1 működését tudták kikapcsolni, ezzel megakadályozni a fejlődési folyamatot. Ez lesz a kulcs az ellenszer kialakításában.