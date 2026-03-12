ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 12. csütörtök Gergely
RONGAN, CHINA - APRIL 22, 2020 - A researcher conducts tissue culture on the selected Artemisia annua seedlings in the National Germplasm Resource Bank of Artemisia annua, Rongan County, Guangxi Province, China, April 22, 2020. April 25 is World Malaria Day.- PHOTOGRAPH BY Costfoto / Barcroft Studios / Future Publishing (Photo credit should read Costfoto/Barcroft Media via Getty Images)
Nyitókép: Costfoto / Barcroft Studios / Future Publishing (Photo credit should read Costfoto/Barcroft Media / Getty Images

Megtalálták azt a fehérjét, aminek kikapcsolásával vége lehet a maláriának

Infostart

Egy kutatócsoport a Plasmodium parazita osztódását és fejlődését vizsgálta, a kutatás során megtalálták és elnevezték az ARK1 nevű fehérjét, amelynek kulcsszerepe van

Kutatók azonosítottak egy fehérjét, amely nélkül a malária parazitája nem képes szaporodni – írja a Science Dailyre hivatkozva az Origo. A felfedezés új irányt adhat a maláriagyógyszerek fejlesztéséhez.

A kutatócsoport a Plasmodium parazita osztódását és fejlődését vizsgálta, a kutatás során megtalálták és elnevezték az ARK1 nevű fehérjét, amelynek kulcsszerepe van; a parazita több különböző fejlődési szakaszon megy keresztül az emberi szervezetben és a szúnyogban is. Sejtosztódási mechanizmusa eltér a legtöbb ismert élőlényétől. A kutatók szerint az ARK1 nevű fehérje irányítja a parazita sejtosztódásának egyik legfontosabb lépését, ez segíti létrehozni azokat az úgynevezett sejtosztódási orsókat, amelyek feladata, hogy a genetikai anyag megfelelően váljon szét az új sejtek között. Laboratóriumi kísérletekben épp az ARK1 működését tudták kikapcsolni, ezzel megakadályozni a fejlődési folyamatot. Ez lesz a kulcs az ellenszer kialakításában.

