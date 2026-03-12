ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.87
usd:
340.27
bux:
122583.12
2026. március 12. csütörtök Gergely
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Suderia Ferrari HP / Facebook

Szakíró: Lewis Hamilton magabiztosan érkezhet a sanghaji sprintversenyre

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid
ELŐZMÉNYEK

A Ferrari nagy esélyét jelentheti a Forma-1-es sanghaji futamhétvége azután, hogy a maranellói csapat a szezonnyitó Ausztrál Nagydíj első részében is csatázhatott a Mercedesszel. A kínai verseny után több szabálymódosításra számít Vámosi Pétert, a Motorsportol főszerkesztője.

A szezonnyitó Ausztrál Nagydíj tanulságai és a versenyzői visszajelzések alapján heteken belül változtathatnak a szabályokon a Forma-1-ben. A felügyelőtestületek a közvetlen motoros akkumulátortöltés mértékének csökkentéséről, a villanymotor csúcsteljesítményének csökkentéséről is szó lesz, ami az előzési időtartamot megnyújthatná.

A sanghaji pálya hosszú egyenese is hasznos tapasztalatokkal gazdagítja az istállókat, és a melbourni rajtnál tapasztalt káoszról is fontos lesz egyeztetni.

„A Kínai Nagydíj után a csapatok egyeztetni fognak a felügyelőtestülettel és megpróbálják olyan irányba terelni a szabályrendszert, hogy legkésőbb 2027-től biztonságosabb legyen a verseny az új hibrid rendszerek bevezetésével” – ismertette az InfoRádióban a Motorsportol.hu főszerkesztője. Vámosi Péter felhívta a figyelmet, hogy a legnagyobb változásnak a ferrarisok örülhetnek, miután az úgynevezett makaréna szárnyak problémáját kijavították.

„A teljesen hátraforduló szárnyakkal meglepték a komplett mezőnyt már Bahreinben az előszezoni teszteken. A vibrációkat és a szerkezeti instabilitást a mérnököknek orvosolniuk kellett, és az időintervallumot a nyitás és a zárás között is sikerült beállítani” – részletezte.

Lewis Hamilton ismételne

A Ferrari tavaly Kínában aratta az egyetlen részsikerét: Lewis Hamilton megnyerte a sprintet. A szakíró szerint az istálló idei rajtautomatikája sokkal jobb, mint a riválisoknak, ezért a Ferrari nagy esélye is lehet a szombati sprintnek.

„Az Ausztrál Nagydíjon oda-vissza előzgette egymást az élen a Mercedes és a Ferrari, jelenleg ők tűnnek leginkább versenyképesnek az élmezőnyben. Szerintem idén is Ferraris nyerheti meg a sprintfutamot, ugyanakkor a vb címre a Mercedes inkább az esélyes” – összegzett Vámosi Péter.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Szakíró: Lewis Hamilton magabiztosan érkezhet a sanghaji sprintversenyre

forma-1

kínai nagydíj

ferrari

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csicsmann László az Arénában: ha marad ez a rendszer Iránban, Izrael újra fogja kezdeni a háborút

Csicsmann László az Arénában: ha marad ez a rendszer Iránban, Izrael újra fogja kezdeni a háborút
Eltérő Izrael és az Egyesült Államok célja az iráni beavatkozással. Míg Jeruzsálem rezsimváltást akar, addig Washington rövid távú célja inkább a katonai képességek és nukleáris létesítmények felszámolása – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Csicsmann László Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. Hozzátette: ha nem lesz rezsimváltás, Izrael rövidesen újra háborút indíthat Irán ellen.
 

Donald Trump szerint Washington nagyon jól keres az olajár emelkedésével

Szakértő: amíg Irán ellenáll, Amerika és Izrael sem száll ki

Czepek-bizottság – Üzenet egy kijevi óvóhelyről

Czepek-bizottság – Üzenet egy kijevi óvóhelyről

Kijevben tárgyal a magyar delegáció a Barátság kőolajvezeték újraindításáról – erről beszélt Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön, Kijevben készült Facebook-videójában. Az Európai Bizottság vizsgálati misszió küldését javasolta Ukrajnába a vezeték körüli vita tisztázása érdekében.
 

Orbán Viktor: dokumentálnunk kell, hogy akartunk velük tárgyalni

„Megy a ramazuri” – Kijevből jelentkezett a magyar vizsgálóbizottság vezetője

„Nem tudom” – megszólalt a magyar delegáció kapcsán az ukrán elnök

Kormányinfó: „Ha elindul az olaj a Barátságon, nem blokkoljuk az ukrán hitelt”

VIDEÓ
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.13. péntek, 18:00
Pásztor Szabolcs
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szétbombázza Irán az olajipart, lángokban áll a Hormuzi-szoros, ugrik az olajár - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön

Szétbombázza Irán az olajipart, lángokban áll a Hormuzi-szoros, ugrik az olajár - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön

Irán egy napon belül hat tankerhajót is megtámadott a Perzsa-öbölben, egy iraki kikötőben horgonyzó hajón súlyos sérültek, halottak is vannak. Az olajár a hírre meredeken ugrott, a Brent olaj ma reggel ismét 100 dollár / hordó fölé száguldott. Az iráni vezetés közben azzal fenyegetőzik, hogy amerikai techcégek közel-keleti irodáit fogja lőni. Az izraeli és amerikai légierő folyamatosan bombázza Irán területeit - annak ellenére, hogy Trump elnök bejelentette többször is a háború végét az elmúlt napokban, a helyzet folyamatosan eszkalálódik. Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter közben bejelentette: még hetek kérdése lehet, mire Amerika tengerészeti kíséretet tud biztosítani a Hormuzi-szoros olajtankereinek. Délután Irán új vezére bejelentette: a Hormuzi-szoros lezárva marad, mint "nyomásgyakorlási eszköz." Cikkünk percről percre frissül az iráni háború csütörtöki eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos, ami kiderült az Ötöslottó március 14-i sorsolásáról: megszólalt a Szerencsejáték Zrt. erről mindenkinek tudnia kell

Súlyos, ami kiderült az Ötöslottó március 14-i sorsolásáról: megszólalt a Szerencsejáték Zrt. erről mindenkinek tudnia kell

Tovább gyarapodott az Ötöslottó főnyereménye így ezen a héten már 5,575 milliárd forintért izgulhatnak a játékosok.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel launches Tehran strikes, hours after first statement from new Iran supreme leader released

Israel launches Tehran strikes, hours after first statement from new Iran supreme leader released

The message attributed to Mojtaba Khamenei was read by a presenter on Iranian state TV. He has not been seen in public since succeeding his father.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 12. 19:28
Pálinger Katalin: nem kell aggódni a női kézilabda-válogatottért
2026. március 12. 18:04
Kezdődik a vb, de Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor is kiesett a válogatottból Kínában
×
×