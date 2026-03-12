Szakíró: Lewis Hamilton magabiztosan érkezhet a sanghaji sprintversenyre

A szezonnyitó Ausztrál Nagydíj tanulságai és a versenyzői visszajelzések alapján heteken belül változtathatnak a szabályokon a Forma-1-ben. A felügyelőtestületek a közvetlen motoros akkumulátortöltés mértékének csökkentéséről, a villanymotor csúcsteljesítményének csökkentéséről is szó lesz, ami az előzési időtartamot megnyújthatná.

A sanghaji pálya hosszú egyenese is hasznos tapasztalatokkal gazdagítja az istállókat, és a melbourni rajtnál tapasztalt káoszról is fontos lesz egyeztetni.

„A Kínai Nagydíj után a csapatok egyeztetni fognak a felügyelőtestülettel és megpróbálják olyan irányba terelni a szabályrendszert, hogy legkésőbb 2027-től biztonságosabb legyen a verseny az új hibrid rendszerek bevezetésével” – ismertette az InfoRádióban a Motorsportol.hu főszerkesztője. Vámosi Péter felhívta a figyelmet, hogy a legnagyobb változásnak a ferrarisok örülhetnek, miután az úgynevezett makaréna szárnyak problémáját kijavították.

„A teljesen hátraforduló szárnyakkal meglepték a komplett mezőnyt már Bahreinben az előszezoni teszteken. A vibrációkat és a szerkezeti instabilitást a mérnököknek orvosolniuk kellett, és az időintervallumot a nyitás és a zárás között is sikerült beállítani” – részletezte.

Lewis Hamilton ismételne

A Ferrari tavaly Kínában aratta az egyetlen részsikerét: Lewis Hamilton megnyerte a sprintet. A szakíró szerint az istálló idei rajtautomatikája sokkal jobb, mint a riválisoknak, ezért a Ferrari nagy esélye is lehet a szombati sprintnek.

„Az Ausztrál Nagydíjon oda-vissza előzgette egymást az élen a Mercedes és a Ferrari, jelenleg ők tűnnek leginkább versenyképesnek az élmezőnyben. Szerintem idén is Ferraris nyerheti meg a sprintfutamot, ugyanakkor a vb címre a Mercedes inkább az esélyes” – összegzett Vámosi Péter.