2026. március 12. csütörtök
Nyitókép: Pixabay

Nébih: már tavasszal elkezdhetnek küzdeni az aranyszínű sárgaság ellen a szőlősgazdák

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

A tavaszi munkálatok fontosságára hívja fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. A szőlőültetvények védelmében ugyanis fontos szerepe van a metszésnek, a nyesedék megsemmisítésének és a lemosó permetezésnek is. A szőlő aranyszínű sárgaság betegséget már 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolta a Nébih laboratóriuma.

Tavasszal is sokat tehetnek a szőlőtermelők az aranyszínű sárgaság ellen, a betegség terjedését megfékezhetik a körültekintő munkálatok – olvasható a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) honlapján szerdán közzétett tájékoztatóban.

A hatóság ismerteti: a megelőzés alapja az ellenőrzött és minőségtanúsított szaporítóanyag, valamint a kórokozót terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni védekezés. Gyérítésüknek fontos eszköze a tél végi lemosó permetezés, de a metszés sem maradhat el. El kell távolítani a vesszőkön vagy a támrendszeren maradt penészes fürtöket, a sérült, fagykárosodott, a baktériumos vagy gombás fertőzés következtében elszáradt ágakat, ki kell szedni a szőlőtőke tövénél és a törzsön megjelenő fölösleges vesszőket. Fertőzhet a nyesedék is, ezért gondoskodni kell a megsemmisítésről – hívták fel a figyelmet a közleményben.

Az amerikai szőlőkabóca lárváinak kikelése május elejétől a szőlő alsó leveleinek fonáki részén figyelhető meg. A fertőződést eddig 18 vármegye 21 borvidékén igazolta a Nébih, a helyzet Zala és Veszprém vármegyében a legsúlyosabb. A szőlő aranyszínű sárgasága bejelentési kötelezettség alá tartozó, zárlati károsító, a megjelenését azonnal jelezni kell.

KAPCSOLÓDÓ HANG

mezőgazdaság

járvány

betegség

kártevő

borászat

aranyszínű sárgaság

szőlészet

amerikai szőlőkabóca

ÉLŐ: Ferencváros–Sporting Braga

ÉLŐ: Ferencváros–Sporting Braga

A Sporting Braga ellen játszik az Európa-liga nyolcaddöntőjének első mérkőzésén a Ferencváros labdarúgócsapata. Gróf Dávid előtt tíz külföldi mezőnyjátékos szerepel.
Czepek Gábor Kijevből: „várjuk a választ, pénteken is itt leszünk”

Czepek Gábor Kijevből: „várjuk a választ, pénteken is itt leszünk”

Véget értek a csütörtöki energetikai tárgyalások Kijevben; tizenhét ország volt kíváncsi a magyar álláspontra, arra, hogy mit gondolunk a Barátság kőolajvezetékről – közölte Czepek Gábor, a kőolajvezeték állapotát vizsgáló magyar küldöttség vezetője az ukrán fővárosból jelentkezve esti Facebook-videójában.
 

Czepek-bizottság – Üzenet egy kijevi óvóhelyről

Orbán Viktor: dokumentálnunk kell, hogy akartunk velük tárgyalni

„Megy a ramazuri” – Kijevből jelentkezett a magyar vizsgálóbizottság vezetője

„Nem tudom” – megszólalt a magyar delegáció kapcsán az ukrán elnök

Kormányinfó: „Ha elindul az olaj a Barátságon, nem blokkoljuk az ukrán hitelt”

A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
 
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Megrengette a tőzsdéket az elszálló olajár: idei mélypontján zárt a Dow

Megrengette a tőzsdéket az elszálló olajár: idei mélypontján zárt a Dow

Meredeken emelkednek az olajárak csütörtökön, miután a Közel-Keleten tovább eszkalálódott az amerikai–izraeli–iráni konfliktus, és újabb támadások érték a Perzsa-öbölben közlekedő olajszállító tankereket. A Brent ára a 100 dolláros szint felett zárt, amire 2022 augusztusa nem volt példa, a piac egyre komolyabb ellátási zavaroktól tart, különösen a világ olajkereskedelmének mintegy ötödét bonyolító Hormuzi-szoros környékén. A geopolitikai feszültség a tőzsdéken is éreztette a hatását, a vezető európai és amerikai részvényindexek is estek, a Dow idei mélypontján fejezte be a csütörtöki kereskedést.

Veszélyben a magyarok kedvenc tengerparti nyaralása? Hivatalos bejelentés érkezett a háborús pánik közepette

Veszélyben a magyarok kedvenc tengerparti nyaralása? Hivatalos bejelentés érkezett a háborús pánik közepette

Törökországban a turisztikai szolgáltatások minden desztinációban a megszokott rendben működnek.

Israel launches Tehran strikes, hours after first statement from new Iran supreme leader released

Israel launches Tehran strikes, hours after first statement from new Iran supreme leader released

The message attributed to Mojtaba Khamenei was read by a presenter on Iranian state TV. He has not been seen in public since succeeding his father.

2026. március 12. 20:04
Korányi G. Tamás: idén is bőkezű osztalékot fizet ez a részvény
2026. március 12. 19:04
Vissza nem térítendő támogatáshoz is juthatnak az éttermek
