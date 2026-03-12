ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. március 12. csütörtök
Tankolás
Nyitókép: SimpleImages/Getty Images

Újabb helyen tervezik korlátozni a benzinkutak üzemeltetőinek jogait

Infostart

Az újabb közel-keleti háború, a Hormuzi-szoros Irán általi lezárása rányomja bélyegét a benzin és a dízelolaj árának alakulására Európában is. Ausztria ennek nyomán új szabályozást léptetett életbe, korlátozva a benzinkutak üzemeltetőinek jogait. Eszerint a kutak gazdái hetente legfeljebb három alkalommal emelhetnek árakat a korábbi napi egy alkalom helyett. Németország hasonló lépést fontolgat.

Az ORF közszolgálai médium számolt be arról, hogy az osztrák kormány az emelkedő üzemanyagárak elleni fellépés keretében határozta el a szigorítást. Ennek keretében a kutak üzemeltetői hetente legfeljebb háromszor emelhetnek árakat, míg több mint tíz éven keresztül ezt naponta egyszer megtehették.

A korábbi szabályozás hatékonynak és kielégítőnek bizonyult – nyilatkozta nemrég a gazdasági minisztérium szóvivője, hozzátéve, hogy ez bizalmat teremtett a fogyasztók körében.

A mostani szigorítást a miniszter, Wolfgang Hattmansdorfer jelentette be. Az új határozat csakis az áremelés szabályozására vonatkozik, az üzemeltetők az ár csökkentésére naponta is vállalkozhatnak.

A gazdasági tárca vezetője utalt arra, hogy Ausztriában a benzinárak a háború kezdete óta 14 százalékkal emelkedtek, a gázolaj ára pedig 25 százalékkal nőtt.

„Célunk a szélsőséges áringadozások tompítása, illetve a stabilizálás jegyében árjelzések küldése azért, hogy a nemzetközi válságok ne tükröződjenek közvetlenül a kutaknál” – idézték a beszámolók a minisztert.

Bejelentette az is, hogy más országokhoz hasonlóan a nemzeti olajtartalékokat felszabadítják.

Lépnek a németek is

Az ARD közszolgálati médium szerint a német kormány hasonló lépést tervez. A különbség az, hogy a korlátozás tekintetében Németország „két lépéssel” le van maradva. A kutak üzemeltetői eszerint naponta egyszer emelhetnek árakat. Katherina Reiche gazdasági miniszter azt azonban még nem pontosította, hogy a szabályozás mikor léphet életbe, mivel annak végrehajtásához először módosítani kell a trösztellenes törvényt.

A kormánykoalíciós pártok, azaz a CDU/CSU és az SPD a hírek szerint a benzinkutakra vonatkozó új szabályok mielőbbi életbe lépését sürgetik. A szociáldemokraták parlamenti csoportjának alelnöke a Bild szerint amellett foglalt állást, hogy a „napi egyszeri szabályozásnak” lehetőleg már jövő héten élebe kellene lépnie.

Az idézett politikus ugyanakkor

egy üzemanyagár-plafont szorgalmazott, amely korlátozná az áremelkedéseket válság idején.

Állítása szerint egyértelmű bizonyítékok vannak arra, hogy az olajtársaságok kihasználják piaci erejüket, az ingázók fizetik a számlát.

Több konzervatív politikus szintén azt hangoztatta, hogy a kormánynak prioritásként kell kezelnie a tervezet szabályozást.

Azt ugyanakkor a gazdasági miniszter már bejelentette, hogy nemcsak az üzemanyagárakkal kapcsolatban lesz korlátozás, hanem Németország olajkészleteinek egy részét is felszabadítja. Német portálok szerint 19,51 millió hordó olajtartalékot érinthet az intézkedés.

