Összeurópai céges problémát oldanának meg ezzel a tervvel

Egységes európai cégformát hozna létre az EU Inc. nevű kezdeményezés, ezzel megkönnyítve a gyorsan növekvő vállalatok terjeszkedését az egész kontinensen. Ha a terv működik, az alapjaiban átalakíthatja az európai startup-ökoszisztémát – írja az Index.

Az Európai Bizottság szakpolitikai javaslatának célja, hogy egy egységes, páneurópai gazdasági társasági struktúrát hozzanak létre. Az Ursula von der Leyen által elmondottak szerint lehetővé fog válni, hogy a vállalkozók teljesen online ügyintézéssel bármely EU-tagállamban, az egész Unióra érvényesen 48 órán belül céget alapítsanak.

A tervezetet nevezik „huszonnyolcadik rezsimnek” is

– teszi hozzá a Euronews.

Ez a név abból származik, hogy gyakorlatilag egy „28. tagállamként” funkcionálna a rendszer. Hozzáteszik, hogy Európában a startupoknak jóval nehezebbé teszi a terjeszkedést az, hogy országonként más és más a jogszabályi környezet. Példaként kiemelik a Wise bank esetét, amely 14 évet töltött azzal, hogy a különböző országokra külön-külön megszerezze az engedélyeket.

A kezdeményezésben felvázolt modell négy kulcspillérre épül, a Csővári Legal gyűjtése alapján:

egységes befektetési szabályrendszer,

egységes munkavállalói részesedésjuttatási program,

határokon átívelő működés egyszerűsítése,

digitalizált cégalapítás.

Az Index cikkében olvasható, hogy a vállalkozások az alapításkor dönthetnének, hogy a hagyományos tagállami társasági jogot, vagy az egységes uniós cégformát és működési modellt választják. Az EU Inc., illetve „EU Rt.” egy részvénytársaság jellegű, korlátolt felelősségű vállalkozás lehetne, amelyet teljes egészében digitálisan lehet létrehozni és működtetni, standardizált vállalatirányítási szabályokkal.

A digitalizáció abban is megjelenik, hogy egy központi EU-s cégnyilvántartás jönne létre, amelyhez bankok és befektetők is közvetlenül hozzáférhetnek. Mindezen felül egy uniós szintű egységes részvényopció létrehozása is cél. Az opciókból származó nyereséget tőkenyereségként kellene kezelni, az adóztatás csak a tényleges értékesítéskor jelenne meg – teszik hozzá.

Ugyanakkor a társasági adó szempontjából „tudatosan óvatos” megközelítést alkalmaznának, nem hoznának létre egységes adórezsimet. Mint írják, továbbra is ott adóznának a társaságok, ahol tényleges gazdasági tevékenységet végeznek, de a kettős adóztatási viták elkerülésére központosított jelentési és profitmegosztási rendszert alakítanának ki.

A tervezet hivatalos bejelentése március 18-ra várható, azonban mint a Politico írja, az európai szakszervezeteknek kifogásaik vannak egyelőre. Aggodalmaik között szerepel, hogy a munkavállalók jogainak meggyengítéséhez vezetne, ha a nemzeti jogszabályokban lefektetett védelmeket nem kellene figyelembe venni. A Euronews cikkében olvashatóak alapján az EU Inc. rendszerbe önkéntesen lehetne az országoknak belépniük, viszont amennyiben ütközés van a rendszerben lefektetett szabályok és a nemzeti szabályok között, akkor az EU-s keretrendszer szabályai érvényesülnének.

A Euronews cikkében hozzáteszik, hogy a rendszer bevezetésének támogatói között a Mistral, a Stripe, a Wise, a Klarna és a Cabify cégekhez kötődő vezetők is ott vannak. Ezen felül a Startup Hungary, valamint a dán, a francia, a holland, a német és az osztrák startup-szövetségek is támogatják az ötletet.

A Csővári Legal áttekintése emlékeztet, hogy az egységes piac előnyeit korábban már a Societas Europaea (európai részvénytársaság) forma létrehozásával is megpróbálták kihasználni. Ugyanakkor ez elsősorban a multinacionális nagyvállalatok számára biztosít rugalmas társasági jogi kereteket. Az EPRS elemzésében hozzáteszik, hogy nem terjedt el széleskörűen ez a forma, illetve már korábban is volt egy próbálkozás a societas privata Europaea (európai zártkörű társaság) bevezetésére, de akkoriban nem kapott széleskörű támogatást az ötlet.