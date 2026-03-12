Floridában tárgyalt Putyin orosz elnök különmegbízottja – a nap hírei

Ha újraindul a Barátság kőolajvezeték, a magyar kormány nem blokkolja tovább a 90 milliárd eurós uniós hitelt Ukrajnának – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a kormányinfón azt közölte: a magyar kormány garanciát is vár arra, hogy ne történjen hasonló olajblokád Kijev részéről. Tudatta azt is, Magyarországnak elegendő kőolajkészlete van a védett benzinár hosszú távú fenntartásához.

Hivatalosan is kezdeményezi a miniszterelnöknél a főpolgármester, hogy a közösségi közlekedésre is terjesszék ki a védett üzemanyagárakat. A benzinár-korlátozás ugyanis sem a BKV-ra, sem a Volánbuszra nem vonatkozik, ami másfél milliárdos pluszkiadást jelenthet a BKV-nak.

Az orosz védelmi minisztérium szerint újabb ukrán támadás érte a Török Áramlat gázvezetéket ellátó kompresszorállomást a Krasznodari területen. A légvédelem 10 csapásmérő drónt semmisített meg, az objektum nem sérült meg.

Ismét meredeken emelkednek az olajárak, 2022 augusztusa óta először zárt 100 dollár felett a Brent. A további drágulás oka, hogy újabb támadások érték a Perzsa-öbölben közlekedő olajszállító tankereket, Irán első számú vezetője pedig közölte, hogy zárva tartják a Hormuzi-szorost.

Az Egyesült Államok haditengerészete a lehető leghamarabb megkezdi a hajók kíséretét a Hormuzi-szorosban - jelentette be Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a Sky Newsnak adott interjújában. Eközben határozatban követelte Irántól az öbölmenti országok és Jordánia elleni támadások azonnali leállítását az ENSZ Biztonsági Tanácsa.

Az iráni katonai képességek meggyengítése ellenére a támadások folytatását tervezi az amerikai elnök. Donald Trump egy amerikai kampányrendezvényen úgy fogalmazott: már megnyerték a háborút, de még nem ért véget a munka, mert nem akarnak kétévente visszatérni, és újabb műveleteket indítani a perzsa állam ellen.

A lengyel védelmi miniszter attól tart, hogy az iráni konfliktus miatt késhetnek az Európába irányuló amerikai fegyverszállítmányok. Emiatt fontosnak nevezte az európai uniós SAFE hitelprogram végrehajtását és az európai fegyvergyártás növelését.

Kétoldalú projektekről és az energiaválságról tárgyalt az orosz elnök különmegbízottja Floridában. Kirill Dmitrijev közölte: a felek az orosz–amerikai kapcsolatok helyreállítását segítő lehetőségeket is megvitatták.

Energetikai együttműködésről, valamint katonai drónok közös romániai gyártásáról írt alá megállapodást a román és az ukrán államfő. Volodimir Zelenszkij bukaresti hivatalos látogatása alkalmával a két ország közti stratégiai partnerségi megállapodását is aláírta vendéglátójával a román elnökkel.

Ománból és Szaúd-Arábiából hoznak haza ma magyar állampolgárokat a honvédségi gépek a közel-keleti térségből. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arra hívta fel a figyelmet, hogy ma Kuvaitban, Katarban, Szaúd-Arábiában, Ománban és Dubajban rekedt magyarokat hoznak haza, emellett több más ország állampolgárait is kimenekítik.

Már több mint 6300 nyertes kapott összesen 30 milliárd forint támogatást az Energetikai Otthonfelújítási Programban. A 2007 előtt épült családi házak felújításával legalább 30 százalékos energiamegtakarítás érhető el, például szigeteléssel, nyílászárócserével vagy a fűtési rendszer korszerűsítésével.

A nemzeti szuverenitást körülbástyázását nevezte a következő parlament egyik fontos feladatának az Országgyűlés elnöke. Kövér László az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta, alaposan végig kell gondolni, hogy miként lehet megakadályozni azt, hogy külföldi érdekek Magyarországon ügynököket találjanak, és azon keresztül próbálják meg Magyarországot letéríteni arról az alkotmányos útról, amin 36 éve jár.

Akkumulátoripari szakhatóságot hoz létre kormányra kerülése esetén a Tisza párt, hogy kivizsgálják a szennyezéseket. Erről is beszélt Magyar Péter pártelnök gödi fórumán. A Tisza párt elnöke szerint a Samsung-gyár a NER egyik szimbóluma: a több mint 500 milliárd állami támogatást kapó gyárról már a tervezéskor is tudott volt, hogy nem felel meg a környezetvédelmi és munkavédelmi előírásoknak.

Négyen pályáznak a Tudományos Akadémia elnöki posztjára, az MTA május 5-én tartja tisztújító közgyűlését. Az Akadémia közleménye szerint közgyűlésen az elnöki, a főtitkári, a főtitkárhelyettesi, valamint a három alelnöki posztról, továbbá az elnökség három akadémikus tagjáról döntenek.

Belgiumban a mára meghirdetett országos sztrájk miatt egyetlen utasszállító járat sem indul el a brüsszeli repülőtérről, és az érkező gépeknél is fennakadások várhatók. A Lufthansa német légitársaságnál péntek éjfélig tartó sztrájk kezdődött.

Fokozott biztonsági intézkedések mellett rendezik meg a vasárnapi Oscar-gálát Los Angelesben. Az FBI egy lehetséges iráni fenyegetésre figyelmeztette a kaliforniai hatóságokat.