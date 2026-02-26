Kaptak egy nagy megerősítést a kávéfüggők

A koffeintartalmú kávé és a tea fogyasztása lehet a titkos fegyver a demencia elleni küzdelemben – összegezhető amerikai kutatók vizsgálatának eredménye. Átfogó kutatásról van szó, amelyben több évtizedig követtek nyomon több mint 130 ezer egészségügyi dolgozót.

Vajon csak múló stimuláns hatása van a kávénak (és a teának) vagy egyéb egészségügyi előnyök is kapcsolódnak hozzájuk – tették fel a kérdést a Harvard Orvosi Egyetem kutatói.

Bevonva még néhány amerikai egyetem szakembereit egy nagyszabású vizsgálatba fogtak – írja a hvg.hu. Két nagy amerikai adatbázisból gyűjtöttek adatokat, az Ápolók Egészségügyi Tanulmányából és az Egészségügyi Szakemberek Utánkövetési Tanulmányából.

Felmérték a több mint 131 ezer önkéntes étrendjét, demencia diagnózisát és esetleges kognitív hanyatlását, valamint az objektív tesztek eredményeit 43 éves távlatban.

Azt találták, hogy azoknál a férfiaknál és nőknél, akik átlagosan két-három csésze kávét ittak naponta, 18 százalékkal volt alacsonyabb a demencia kialakulásának a kockázata, mint azoknál, akik ennél kevesebbet vagy egyáltalán nem ittak kávét. Viszont nem találtak összefüggést a koffeinmentes kávé és a demencia között.

A kutatók azt is megemlítik, hogy a nagyon nagy mennyiségű kávé fogyasztása nem eredményezett további „agyvédő” hatást, neuroprotektív előnyöket. A túlzott bevitel ugyanis negatív mellékhatásokat, például szorongást és alvászavarokat válthat ki, amelyek ellensúlyozhatják a jótékony hatást.

A kávéfogyasztáshoz hasonló eredményre jutottak a teaivásnál is. A legmagasabb teabeviteli csoportba (legalább 4 csésze naponta) tartozóknál 14 százalékkal csökkent a demencia kockázata, de már napi egy-két csésze tea is 9 százalékos kockázatesést jelentett a teát egyáltalán nem ivókhoz képest.

De miért van a kávénak (és a szintén serkentő teának) ilyen jó hatása az agyra? A szakemberek szerint a koffein elnyomhatja az Alzheimer-kór jellemzőinek tartott mérgező „plakkokat” kialakító amiloid-bétát termelő enzimeket, és serkentheti az agyat, hogy eltávolítsa a sejtes salakanyagokat. Az italokban található anyagok emellett az anyagcsere-egészség javításával is működhetnek. A koffein például összefügghet a demencia ismert kockázati tényezőjének, 2-es típusú cukorbetegségnek alacsonyabb előfordulásával is.

Persze azok se keseredjenek el, akik nem szeretik a kávét és nem isznak teát, a kutatások szerint ugyanis a demenciás esetek mintegy fele megelőzhető vagy késleltethető olyan tényezők kezelésével, mint az elhízás, a dohányzás, a túlzott alkoholfogyasztás, a halláskárosodás vagy a magas vérnyomás.