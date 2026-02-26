ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
375.09
usd:
317.44
bux:
127083.87
2026. február 26. csütörtök Edina
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kávébab, darált kávé és kész kávé egy képen.
Nyitókép: Getty Images/EyeEm Mobile GmbH

Kaptak egy nagy megerősítést a kávéfüggők

Infostart

130 ezres minta: 18 százalékkal kisebb eséllyel lesz demens, aki megiszik napi 2-3 csésze kávét.

A koffeintartalmú kávé és a tea fogyasztása lehet a titkos fegyver a demencia elleni küzdelemben – összegezhető amerikai kutatók vizsgálatának eredménye. Átfogó kutatásról van szó, amelyben több évtizedig követtek nyomon több mint 130 ezer egészségügyi dolgozót.

Vajon csak múló stimuláns hatása van a kávénak (és a teának) vagy egyéb egészségügyi előnyök is kapcsolódnak hozzájuk – tették fel a kérdést a Harvard Orvosi Egyetem kutatói.

Bevonva még néhány amerikai egyetem szakembereit egy nagyszabású vizsgálatba fogtak – írja a hvg.hu. Két nagy amerikai adatbázisból gyűjtöttek adatokat, az Ápolók Egészségügyi Tanulmányából és az Egészségügyi Szakemberek Utánkövetési Tanulmányából.

Felmérték a több mint 131 ezer önkéntes étrendjét, demencia diagnózisát és esetleges kognitív hanyatlását, valamint az objektív tesztek eredményeit 43 éves távlatban.

Azt találták, hogy azoknál a férfiaknál és nőknél, akik átlagosan két-három csésze kávét ittak naponta, 18 százalékkal volt alacsonyabb a demencia kialakulásának a kockázata, mint azoknál, akik ennél kevesebbet vagy egyáltalán nem ittak kávét. Viszont nem találtak összefüggést a koffeinmentes kávé és a demencia között.

A kutatók azt is megemlítik, hogy a nagyon nagy mennyiségű kávé fogyasztása nem eredményezett további „agyvédő” hatást, neuroprotektív előnyöket. A túlzott bevitel ugyanis negatív mellékhatásokat, például szorongást és alvászavarokat válthat ki, amelyek ellensúlyozhatják a jótékony hatást.

A kávéfogyasztáshoz hasonló eredményre jutottak a teaivásnál is. A legmagasabb teabeviteli csoportba (legalább 4 csésze naponta) tartozóknál 14 százalékkal csökkent a demencia kockázata, de már napi egy-két csésze tea is 9 százalékos kockázatesést jelentett a teát egyáltalán nem ivókhoz képest.

De miért van a kávénak (és a szintén serkentő teának) ilyen jó hatása az agyra? A szakemberek szerint a koffein elnyomhatja az Alzheimer-kór jellemzőinek tartott mérgező „plakkokat” kialakító amiloid-bétát termelő enzimeket, és serkentheti az agyat, hogy eltávolítsa a sejtes salakanyagokat. Az italokban található anyagok emellett az anyagcsere-egészség javításával is működhetnek. A koffein például összefügghet a demencia ismert kockázati tényezőjének, 2-es típusú cukorbetegségnek alacsonyabb előfordulásával is.

Persze azok se keseredjenek el, akik nem szeretik a kávét és nem isznak teát, a kutatások szerint ugyanis a demenciás esetek mintegy fele megelőzhető vagy késleltethető olyan tényezők kezelésével, mint az elhízás, a dohányzás, a túlzott alkoholfogyasztás, a halláskárosodás vagy a magas vérnyomás.

Kezdőlap    Tudomány    Kaptak egy nagy megerősítést a kávéfüggők

demencia

tea

kávé

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bendarzsevszkij Anton: az oroszoknak az Ukrajna feletti kontroll kell, erről nem fognak letenni

Bendarzsevszkij Anton: az oroszoknak az Ukrajna feletti kontroll kell, erről nem fognak letenni

Bizonyos gumifogalmak segíthetnek Oroszországnak győzelemként eladni bizonyos megegyezéseket, Ukrajnának pedig egy írott garanciarendszer lehet a reménye arra, hogy az orosz nyomás legalább katonailag csökken – értékelt az InfoRádió Aréna című műsorában Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője. Értékelte a magyar-ukrán kapcsolatok rendezésének, a magyar érdekek képviseletének lehetőségeit is.
 

Az ukrajnai háború jelentős éghajlatkárosító következményekkel jár egy tanulmány szerint

VIDEÓ
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
Négy év, kétmillió áldozat: mikor lesz béke Ukrajnában? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Planet Budapest: egy magyar találmány lesz a megmentő? Áder János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.26. csütörtök, 18:00
Győri Enikő
a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnöke, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
150 ezer forintos többletjuttatást kapnak a pedagógusok Magyarországon

150 ezer forintos többletjuttatást kapnak a pedagógusok Magyarországon

150 ezer forintos egyszeri többletjuttatást kapnak a magyar pedagógusok - jelentette be este a magyar kormány.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a hitelszigor, ezekre a házakra már nehezebben adnak kölcsönt: bukhatja a vásárlást, aki nem figyel

Itt a hitelszigor, ezekre a házakra már nehezebben adnak kölcsönt: bukhatja a vásárlást, aki nem figyel

A Pénzcentrum utánajárt, tényleg szigorítottak-e a hitelbírálati eljárásokon a hazai bankok. Csak egy pénzintézet árulta el: februárban valóban &quot;finomhangolták&quot; a feltételeket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Fear is everywhere': BBC reports from Mexican city turned into war zone by drug cartel feud

'Fear is everywhere': BBC reports from Mexican city turned into war zone by drug cartel feud

Culiacán in northern Mexico has seen a surge in violence as rival factions of the Sinaloa cartel battle for control.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 26. 05:24
Új alkalmazás véd a kémkedésre is alkalmas okoseszközöktől
2026. február 25. 14:54
„Ez csak a kezdet volt!” – Kapu Tiborék készülnek a következő nagy dobásra
×
×