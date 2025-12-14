Van, ahol már a túl sok telepített fa okozott komoly gondot

Egy friss kutatás szerint Kína nagyszabású faültetési és ökoszisztéma-helyreállítási programjai az elmúlt évtizedekben drámaian megváltoztatták az ország vízkörforgását – írja a Qubit.

2001 és 2020 között az északi száraz és félszáraz területeken, elsősorban a Nagy Zöld Fal kezdeményezés révén, valamint a többi régióban végzett füvesítés miatt nőtt az evapotranspiráció, vagyis a növények párolgása és a talajból történő vízveszteség mértéke.

A Tibeti-fennsíkon nőtt a csapadék mértéke, a a keleti monszun éghajlatú és az északnyugati sivatagos régiókban, amelyek az ország területének 74 százalékát teszik ki, viszont csökkent az édesvíz-készlet mértéke.

A kutatók szerint a nagyszabású zöldítés aktiválta a vízkörforgást, ugyanakkor a vizet egyenlőtlenül osztotta el az országban.

Az 1978-ban indított Nagy Zöld Fal program eredményeként nőtt a kínai erdőborítottság: 1949 körül a terület körülbelül 10 százalékát borították erdők, mára ez 25 százalék fölé nőtt, ami nagyjából a világ 10. legnagyobb országa, Algéria területének felel meg. Kína helyreállítási programjai a globális zöldfelület növekedésének negyedéért feleltek 2000 és 2017 között.

A kutatók nagy felbontású adatokat és a légköri nedvességet követő modelleket használtak, melyek segítségével megállapították, hogy

bár az evapotranspiráció összességében nagyobb mértékben nőtt, mint a csapadék, a víz a légkörbe kerülve akár több ezer kilométerre is eljuthat, így a helyi vízellátás sokszor annak ellenére csökkent, hogy a vízkörforgás aktívabb lett.

Az eredmények befolyásolhatják Kína vízgazdálkodását is. Az északi régió, ahol az ország népességének 46 százaléka és a szántóföldek 60 százaléka található, mindössze az ország vízkészleteinek 20 százalékát tudhatja magáénak, így az egyenlőtlen elosztás különösen aggasztó.

A tudósok figyelmeztetnek, hogy a zöldítés hidrológiai hatásait figyelmen kívül hagyó intézkedések nem biztos, hogy garantálni tudják a vízellátás biztonságát. Ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy más országokban végzett ökoszisztéma-helyreállítási programok is befolyásolhatják a vízkörforgást.