ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.19
usd:
328.11
bux:
109607.58
2025. december 14. vasárnap Szilárda
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Van, ahol már a túl sok telepített fa okozott komoly gondot

Infostart

Az évtizedeken át tartó, intenzív fatelepítés hatására egyenlőtlenebbül oszlik el a csapadék: van, ahova több jut, máshová, ahol szükség lenne rá, kevesebb.

Egy friss kutatás szerint Kína nagyszabású faültetési és ökoszisztéma-helyreállítási programjai az elmúlt évtizedekben drámaian megváltoztatták az ország vízkörforgását – írja a Qubit.

2001 és 2020 között az északi száraz és félszáraz területeken, elsősorban a Nagy Zöld Fal kezdeményezés révén, valamint a többi régióban végzett füvesítés miatt nőtt az evapotranspiráció, vagyis a növények párolgása és a talajból történő vízveszteség mértéke.

A Tibeti-fennsíkon nőtt a csapadék mértéke, a a keleti monszun éghajlatú és az északnyugati sivatagos régiókban, amelyek az ország területének 74 százalékát teszik ki, viszont csökkent az édesvíz-készlet mértéke.

A kutatók szerint a nagyszabású zöldítés aktiválta a vízkörforgást, ugyanakkor a vizet egyenlőtlenül osztotta el az országban.

Az 1978-ban indított Nagy Zöld Fal program eredményeként nőtt a kínai erdőborítottság: 1949 körül a terület körülbelül 10 százalékát borították erdők, mára ez 25 százalék fölé nőtt, ami nagyjából a világ 10. legnagyobb országa, Algéria területének felel meg. Kína helyreállítási programjai a globális zöldfelület növekedésének negyedéért feleltek 2000 és 2017 között.

A kutatók nagy felbontású adatokat és a légköri nedvességet követő modelleket használtak, melyek segítségével megállapították, hogy

bár az evapotranspiráció összességében nagyobb mértékben nőtt, mint a csapadék, a víz a légkörbe kerülve akár több ezer kilométerre is eljuthat, így a helyi vízellátás sokszor annak ellenére csökkent, hogy a vízkörforgás aktívabb lett.

Az eredmények befolyásolhatják Kína vízgazdálkodását is. Az északi régió, ahol az ország népességének 46 százaléka és a szántóföldek 60 százaléka található, mindössze az ország vízkészleteinek 20 százalékát tudhatja magáénak, így az egyenlőtlen elosztás különösen aggasztó.

A tudósok figyelmeztetnek, hogy a zöldítés hidrológiai hatásait figyelmen kívül hagyó intézkedések nem biztos, hogy garantálni tudják a vízellátás biztonságát. Ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy más országokban végzett ökoszisztéma-helyreállítási programok is befolyásolhatják a vízkörforgást.

Kezdőlap    Tudomány    Van, ahol már a túl sok telepített fa okozott komoly gondot

kína

klímaváltozás

környezetvédelem

fa

erdőtelepítés

vízkörforgás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: hiába az adventi időszak, a politikában nincs elcsendesedés

Orbán Viktor: hiába az adventi időszak, a politikában nincs elcsendesedés

Orbán Viktor szerint a gyermekvédelemben nincs alku. A miniszterelnök a Karmelita Kolostorban adott egyórás interjút Lentulai Krisztiánnak. A kormányfő szerint Amerika békét, Európa háborút akar, és kulcsfontosságú Magyarország mozgástere a 2026-os választáson. A teljes interjút a Mandiner YouTube-csatornáján tették közzé.
 

A kormány közzétette: 1,6 millióan töltötték ki a nemzeti konzultációs kérdőívet

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.15. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Európai békecsúcs közeleg, hatalmas áldozatot hozna Ukrajna – Háborús híreink vasárnap

Európai békecsúcs közeleg, hatalmas áldozatot hozna Ukrajna – Háborús híreink vasárnap

Hétfőn Steve Witkoff amerikai különmegbízott európai vezetőkkel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkozik, hogy egy tűzszünet lehetőségéről egyeztessenek. Úgy tűnik, hogy az amerikai közvetítők Moszkva után ismét Kijev felé fordulnak, hogy közelítsék a felek álláspontjait. A berlini tárgyalások előtt eközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy országa kész lemondani a NATO-tagságról nyugati biztonsági garanciákért cserébe, teljesítve ezzel az oroszok egyik legfőbb követelését.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási bejelentést tett Volodimir Zelenszkij Ukrajna NATO csatlakozásáról: ez innentől mindent megváltoztathat

Óriási bejelentést tett Volodimir Zelenszkij Ukrajna NATO csatlakozásáról: ez innentől mindent megváltoztathat

Ukrajna lemondott a NATO-csatlakozási törekvéseiről, és helyette nyugati biztonsági garanciákat fogadna el a háború lezárása érdekében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Eleven killed in shooting targeting Jewish community at Australia's Bondi Beach, police say

Eleven killed in shooting targeting Jewish community at Australia's Bondi Beach, police say

A further 29 people have been taken to hospital and one gunman was also killed, NSW Police have told a news conference.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 14. 12:26
Lakható bolygókat is keres ez az új, részben magyar műhold
2025. december 14. 09:48
Épp a karácsonyi időszakban csökkent a havazás valószínűsége – itt a magyarázat
×
×
×
×