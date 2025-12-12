Közeleg az év egyik leglátványosabb csillaghullása: érkeznek a Geminidák

December közepéhez közeledve a hullócsillagok szerelmesei már jól tudják, hogy hamarosan érkezik az év egyik leglátványosabb meteorraja, a Geminidák – írja az Időkép.

A Geminidák az egyik legkiszámíthatóbb meteorraj, minden évben sok hullócsillagot produkál és egész éjszaka megfigyelhető. Éjfél körül akár 100-120 meteort is láthatunk óránként, ha a körülmények megfelelőek.

A Geminidák idei maximumát a december 13-áról 14-ére virradó éjjelre várják a szakemberek. Hajnal 2-ig a Hold sem lesz az égen, ez megkönnyíti majd a felizzó meteorok megfigyelését. De utána sem lesz igazán zavaró égi kísérőnk fénye, ugyanis csak 28 százalékos megvilágítottságú lesz. A legtöbb meteor várhatóan magyar idő szerint december 14-én léphet be a légkörbe, érdemes lehet a vasárnapi napkeltét megelőző órákban kémlelni az eget. A szerencsések már 13-án éjjel 10-11 között is láthatnak hullócsillagokat.

A Geminidák meteorai közepes sebességűek. A meteorok látszólagos kiindulási pontja (radiánsa) a Gemini, azaz az Ikrek csillagkép bal feje, a Castor mellett található.

A jelenlegi számítások szerint sajnos az időjárás nem lesz kegyes, Magyarország legnagyobb részén borongós, helyenként tartósan párás, ködös idő várható a hétvégén, legfeljebb a magasabb hegycsúcsaink magasodhatnak a felhőtenger fölé.