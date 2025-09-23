ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Rosszullét utazás közben: a kutatók olcsó, mindenki számára elérhető megoldást találtak rá

Infostart

Akit érint az utazási rosszullét, az pontosan tudja, mennyire kellemetlen tud lenni. Vannak ellene gyógyszerek is, ám ezek rendszerint nem mentesek a mellékhatásoktól. Kínai kutatók azonban most egy pofonegyszerű megoldással álltak elő, amivel jó eséllyel csökkenthető az émelygés, szédülés.

Kínai tudósok egy, a Frontiers in Human Neuroscience című tudományos folyóiratban publikált tanulmányokban egy meglepően egyszerű, garantáltan mellékhatásmentes, személyre szabható módszert ajánlanak az utazási betegség leküzdésére, mégpedig a zenét – írja a hvg.hu.

A 30 résztvevő bevonásával végzett kísérlet során a korábban mérsékelt utazási rosszulléttel küzdő alanyoknak egy autószimulátorba kellett ülniük, miközben különböző típusú zenéket játszottak le nekik. Voltak olyan alanyok is, akik nem hallgattak zenét, és olyanok is, akiknél még azelőtt abbahagyták a szimulációt, hogy rosszul lettek volna.

Minden résztvevő agyi aktivitását mérték, abban reménykedve, hogy tetten érhetik az autós betegségre utaló jeleket azáltal, hogy összehasonlítják a kinetózist elérők ideg aktivitását azokéval, akiknél leállították a szimulációt.

Az EEG-sapkával mért adatok változásokat mutattak ki a kísérleti alanyok nyakszirtlebenyének agyi aktivitásában, amikor már rosszullétről panaszkodtak, a készülék kevésbé összetett aktivitást rögzített, amikor a résztvevők jelentős hányingerről számoltak be. Ahogy elmúltak a panaszok, az agyi aktivitás is fokozatosan visszatért a normális szintre ezen a területen.

A résztvevők válaszai alapján megállapították, hogy a vidám zene 57,3 százalékkal, a lágy dallamok 56,7 százalékkal, a szenvedélyes zene pedig 48,3 százalékkal csökkentette a tüneteket, viszont a szomorú zenét hallgatók mindössze 40 százalékos csökkenésről számoltak be.

A kutatók azzal magyarázzák a dolgot, hogy a lágy zene oldja a feszültséget, a vidám zene pedig eltereli a figyelmet az agy jutalmazó rendszereinek beindításával. Ellenben a szomorú zene súlyosbíthatja a negatív érzéseket, és ennek eredményeként rosszabbá válhat a személy általános közérzete.

Tehát mindezek fényében a kutatók vidám vagy lágy zenét javasolnak az utazás közbeni jobb közérzet elérése érdekében.

Azt elismerik a kutatók, hogy viszonylag kis mintán alapulnak a tanulmány eredményei, emellett az agy másképp reagálhat egy szimulációra, mint a valós élethelyzetekre. Vagyis további, nagyobb mintákkal végzett kutatásokra van szükség mind az utazási betegség agyi aktivitási mintázatainak megerősítéséhez, mind a zene mozgásbetegségre gyakorolt ​​hatásának bizonyításához.

