ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.99
usd:
332.54
bux:
100099.05
2025. szeptember 22. hétfő Móric
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Friss kutatás: az emberek szívesebben mondanak le a húsról az egészségük érdekében, mint bármi másért

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

A Budapesti Corvinus Egyetem kutatása felfedte, mi motiválhatja az embereket abban, hogy csökkentsék a húsfogyasztásukat. Az egyetem professzora, Fertő Imre az InfoRádióban elmondta: az önmagában kevés a változtatáshoz, hogy valaki tisztában van a fogyasztás környezeti és állatjóléti következményeivel.

Az emberek sokkal szívesebben tartanak húsmentes napot egészségük megőrzése érdekében, mint környezetvédelmi vagy állatjóléti okokból – derül ki a Budapesti Corvinus Egyetem új kutatásából.

„Étkezési szokásaink nemcsak az egészségünket, hanem a környezetünket is befolyásolják. A húsfogyasztás csökkentése az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb módja annak, hogy a klímaváltozás hatásait valahogy csökkentsük, egyszersmind a közérzetünket is javítsuk” – mondta az InfoRádióban Fertő Imre, a Budapesti Corvinus Egyetem professzora, az ELTE Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontjának főigazgatója.

Magyarországon ez azért különösen érdekes, mert idehaza a húsfogyasztás európai összehasonlításban is magas, miközben a krónikus betegségek és az elhízás aránya is átlag feletti

– tette hozzá a professzor. Kijelentette: ebben a kutatásban arra voltak kíváncsiak, hogy mi motiválhatja az embereket a kevesebb hús fogyasztására. Több tényezőt is figyelembe vettek: egészségügyi, környezeti, állatjóléti szempontokat, valamint újdonság volt a kutatásban, hogy a szokásos adatokon kívül – nem, életkor, végzettség – arra is kíváncsiak voltak a kutatók, hogy a megkérdezett személy milyen értékrendet vall, illetve ez hogyan befolyásolja a húsfogyasztási szokásaiban.

Fertő Imre szerint meglepő módon igazán csak az egészségügyi szempontok voltak meghatározók, a környezet és az állatjólét csak akkor, ha az adott válaszadó már rendelkezett információkkal ezen a téren, azaz tudta, milyen problémákat okoz. A főigazgató kijelentette: a fő üzenet az, hogy ha valaki tudatában van annak, hogy ha kevesebb húst fogyaszt, akkor az pozitívan hathat az egészségére, az nagyobb hajlandóságot is mutat akár heti egy-egy húsmentes nap beiktatására.

Értékrend tekintetében pedig a kutatás megállapította, hogy azok a válaszaadók, akiknek fontos a család, a közösség és a társadalmi felelősség, nagyobb eséllyel változtatnak az étrendjükön.

Az ELTE Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontjának főigazgatója elárulta, a kutatás nem egy bizonyos húsfajtára koncentrált, azt azonban megjegyezte, hogy a kérdésben a vörös húsoknak kiemelt jelentőségük van. Kiemelte, hogy Magyarországon az európai átlaghoz képest több húst fogyasztanak, ennek pedig alapvetően kulturális és történelmi okai vannak, viszont azt is hozzátette, hogy az elmúlt 30 évben jelentősen változtak a fogyasztási szokások, ugyanis a rendszerváltásig, illetve a '90-es évekig a sertéshús volt a domináns, azóta azonban jóval több baromfit fogyasztanak az emberek.

A professzor azzal kapcsolatban, hogy végső soron mi ösztönözheti kevesebb hús fogyasztására az embereket, azt felelte: a kutatás alapján önmagában az informálás kevés. Tehát

attól, hogy azt mondják az embereknek, hogy fogyasszanak kevesebb húst, mert a túlzott fogyasztás egészségtelen, még egyáltalán nem biztos, hogy így is fognak tenni.

Szerinte az információs kampányokon túl valami közösségi élményt is kell kínálni, például főzőprogramot a helyi piacokkal összekapcsolva, vagy iskolai kampányokat folytatni. Leszögezte: a lényeg, hogy a változás ne kényszer legyen, hanem közös vállalás, ami közelebb hoz egymáshoz.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudomány    Friss kutatás: az emberek szívesebben mondanak le a húsról az egészségük érdekében, mint bármi másért

környezetvédelem

életmód

táplálkozás

hús

egészségmegőrzés

húsfogyasztás

budapesti corvinus egyetem

fertő imre

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.22. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Sokáig csak testépítők szedték, ám váratlan jó hatása lehet az agyra egy népszerű étrendkiegészítőnek

Sokáig csak testépítők szedték, ám váratlan jó hatása lehet az agyra egy népszerű étrendkiegészítőnek

A kreatint, amely eredetileg testépítők és sportolók teljesítménynövelő kiegészítője volt, ma már egyre többen használják a kognitív funkciók javítására is. A természetes vegyület nemcsak az izomteljesítményt fokozhatja, hanem potenciálisan segíthet a memória, a hangulat és a koncentráció javításában is - írja a BBC.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Komoly újítás jön a bringaversenyen: ezt teszik rá az összes indulóra a vébén, komoly oka van

Komoly újítás jön a bringaversenyen: ezt teszik rá az összes indulóra a vébén, komoly oka van

A UCI, a kerékpársport világszervezete bejelentette, hogy az idei országúti világbajnokságon minden versenyző kerékpárjára GPS-nyomkövetőt szerelnek a biztonság javítása érdekében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump hails Charlie Kirk as 'American hero' as thousands fill memorial service

Trump hails Charlie Kirk as 'American hero' as thousands fill memorial service

Kirk's widow, Erika, also delivers a tearful speech, saying she forgives her husband's alleged killer.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 22. 04:08
Halálos hétfők, örüljön, ha sikerült felébredni
2025. szeptember 21. 19:08
Nem szégyen az elhízás, de tenni kell ellene – int a diabetológus
×
×
×
×