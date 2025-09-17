ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Pénzügyi attitűd és viselkedés kurzus indul a szegedi egyetemen, mert nem állunk jól

Infostart / InfoRádió - Varga Mónika

Együttműködési megállapodást kötött a Szegedi Tudományegyetem és az OTP Fáy Alapítvány a Gazdaságtudományi Karon tanulók pénzügyi tudatosságának, műveltségének erősítésére. Csejtei Ildikó, az OTP Fáy Alapítvány ügyvezetője az InfoRádióban kiemelte: a felmérések azt mutatják, hogy ennek a korosztálynak jól jön a gazdasági ismeretek fejlesztése, ráadásul az egyetemisták között különösen sokan szoronganak a későbbi megélhetésük miatt.

Az OTP Fájl Alapítvány és a Szegedi Tudományegyetem együttműködése lényegében a pénzügyi tudatosság fejlesztésre irányult. Mint Csejtei Ildikó, az alapítvány ügyvezetője az InfoRádióban elmondta, ez úgy fog megvalósulni, hogy a Gazdaságtudományi Kar (GTK) egyes tárgyaiba be fog épülni a pénzügyi alapműveltségi program.

"Ez a pénzügyi alapműveltségi program egy e-learning tananyag, hat modullal, amely egy fél éven keresztül - 10 tanóra alatt - elvégezhető, és minden olyan tartalmat át tud adni a fiataloknak, amely a pénzügyi döntéseikhez a későbbiekben fontos lesz. Azok a fiatalok, akik elvégzik ezt a képzést, illetve tantárgyat, annak keretén belül PHARE-tanúsítványt is fognak kapni. Ez egy felnőttképzési tanúsítvány, amely a későbbiekben hasznos lehet nekik, akár a munkakeresés során" - mutatott rá.

Az egyetemista - felnőtt - korosztály pénzügyi műveltségét az OECD négyévente méri reprezentatív mintán, három részterületen, utóbbi kettőben fejleszt a képzés leginkább:

  1. elméleti tudás
  2. attitűd (hozzáállás)
  3. viselkedés a pénzügyi tudatosság terén.

Ezzel kapcsolatban Csejtei Ildikó elmondta, a hazai felnőtt lakosság az OECD átlaga alatt teljesít, viszont a PISA felmérésben, ahol szintén mérik a pénzügyi tudatosságot, a 15 éves korosztály még igen jó. Ez a számok nyelvén úgy néz ki, hogy a fiatalok 80 százaléka megfelelő vagy kifejezetten gazdag tudással rendelkezik ezen a területen, de "a viselkedéses pillér" a három közül a leggyengébb.

A köztesnek számító egyetemista korosztályra vonatkozóan elmondta, "szükséges az, hogy támogatást kapjanak a fiatalok".

"Ebben a korosztályban az egzisztenciális szorongás nagyon magas. Az általunk megkérdezett fiatalok körülbelül 40 százaléka mondta azt, hogy szorong a jövőjétől egzisztenciális szempontból, ami egy jóval magasabb arány, mint amit a nemzetközi számokból látunk, de ott is egyébként 30 százalék fölött van ez az arány. Ezzel mindenképpen kell kezdeni valamit, mert fontos mentálhigiénés állapotra mutat rá" - figyelmeztetett.

A tananyagnak része a háztartási gazdálkodás, a döntéshozatal, a hitelekhez való hozzáállás, munkavállalással kapcsolatos kérdések, a digitális világ veszélyei, kriptovaluták, a bankrendszer működése, ezek mind megtanulhatók interaktív módon.

Az interakció - mint Csejtei Ildikó rámutatott - segíti azt, hogy jobban beépüljön a tudás, és az interakció segíti azt is, hogy a viselkedéses jellemzőket ki tudják alakítani.

A tananyagot házon belül fejleszti egy saját fejlesztő csapatuk, és a legfrissebb technológiákat, a mesterséges intelligenciát is segítségül hívja annak érdekében, hogy mind a tanulási élmény, mind a tanulási eredmény a legmagasabb szintű legyen.

