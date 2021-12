Farkas a Börzsönyben – egyre több lesz a hiúz és a medve is

A hétvégén friss farkaslábnyomra bukkantak a Börzsönyben a hóban. Selmeczi Kovács Ádám, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának börzsönyi tájegységvezetője az InfoRádóban elmondta, 2017 óta élnek farkasok a Börzsönyben, illetve azóta mutatható ki a jelenlétük, azóta is ott tartózkodik egy-két példány.

"Amikor jó minőségű hó vagy sár van, akkor lehet ilyen bizonyítékokat szerezni, illetve vannak még kameracsapdák is, ezek feltételei is bizonyítják, hogy van farkas a Börzsönyben" – tisztázta Selmeczi Kovács Ádám. Közben viszont a személyes találkozás nagyon ritka, a park nem is nagyon hall olyan esetről, hogy ilyen előfordulna.

Hogy a magyar erdőknek mit jelent, hogy ez a ragadozó újra megjelent Magyarországon, arról azt mondta: "Jól látható, hogy

ökológiai értelemben javuló tendenciát mutat, hogy előfordulnak, visszatelepülnek bizonyos nagyragadozó fajok,

ennek több oka van, de mind csak találgatás; a lényeg, hogy a védelmi törekvéseknek köszönhetően egyre-másra előkerülnek ezek a fajok, a hiúz, a farkas és a medve is."

Abban az esetben, ha valaki egy kirándulás alkalmával mégis belefutna egy farkasba, a következőket lehet tenni: "A farkas hasonlóképpen viselkedik, mint a kutya, abban az értelemben, hogy alkalmanként lehet kíváncsi, de alapvetően kerüli az embert, fél tőle, elmenekül előle. Ha mégis valaki találkozik vele, azt egyfelől tekintheti szerencséjének, másfelől nyilván félni lehet, de megijedni nem kell.

Ha valaki kiált egyet vagy tapsol, ez az állat biztosan elmenekül."

A farkas jellemzően falkában lelhető fel, így a Bükkben is, de a Börzsönyben magányos.

"Ha valaki táplálkozás közben lát farkast, ne lépjen fel támadólag, ne is közeledjen felé, szépen arrébb lehet sétálni" – mondta még.

A farkas fokozottan védett állat, zavarása, elpusztítása bűncselekménynek minősül, magas büntetés von maga után.

Nyitókép: Unsplash.com