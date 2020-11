Kérdések és korlátok: sok mindent kell még megtudnunk a Pfizer-vakcináról

A Pfizer nagy bejelentése után még várnunk kell a vakcinával kapcsolatos előzetes elemzések adataira, addig pedig a tudományos világban is kérdések merülnek fel az oltás kapcsán az NBC cikke szerint.

"Nem tudunk semmit az oltás azokra a csoportokra gyakorolt hatásáról, akiken nem tesztelték azt: a gyermekekre, az állapotos nőkre, az immunhiányos állapotú emberekre és a legidősebb korosztályra gyakorolt hatásról" - sorolja Gregory Poland, a Minnesota állambéli Rochesterben található Mayo Klinika oltás-kutatócsoportjának igazgatója. A kutatók csak annyit közöltek ugyanis első sajtóközleményükben, hogy a tesztekbe bevontak harmada változatos háttérből érkezett, de nem tudjuk, ezt mit jelent, és az életkori csoportokra sem tértek ki.

Az, hogy újfajta, oltásnál még sosem használt technológiát, a hírvivő RNS, más néven az mRNS használatát vetik be, önmagában érdekessé teszi a vakcinát.

A Pfizer készítménye megtanítja a szervezetnek, hogy a SARS-CoV-2 felületén található tüskefehérjét vegye célba azonnal immunrendszerünk.

Az amerikai járványügyi hivatal korábbi igazgatója, Richard Besser szerint mivel ez az első embereken használható mRNS-alapú vakcina, a biztonságra kiemelten kell majd figyelni.

Az első eredményeket 94 megbetegedés bekövetkezte után hozták nyilvánosságra, így a 90 százalék fölötti hatékonyságot egyelőre fenntartással érdemes kezelni, illetve az is kérdéses, hogy akik megkapták az oltást, azok vajon tudják-e terjeszteni a vírust. A szakértők egyetértenek abban, hogy ha a súlyos lefolyású betegséget sikerül megelőzni a vakcinával, azzal már célt érnek. Az is elég ugyanis, ha az influenzaoltáséhoz hasonló lesz a hatása.

"Nem feltétlenül fog mindenkit megvédeni a megfertőződéstől, és talán nem is óv meg mindenkit. De sokakon segít majd és a betegség lefolyásának súlyosságát enyhíti majd"

- mondta el dr. William Haseltine, a fertőző betegségek szakértője az MSNBC-nek. Azt szintén nem tudjuk még, mennyi ideig tart majd a vakcina adta védettség: erre a kérdésre csak az idő adhat majd választ.

Az oltást jövő héten nyújtja be a várakozások szerint a Pfizer engedélyezésre az amerikai Gyógyszer- és Élelmiszerengedélyezési Hivatalnak, amely független szakértőkkel karöltve fogja megvizsgálni a Pfizer eredményeit, és ezek fényében dönt arról, elkezdődhet-e az oltások beadása. Alapvető kérdések

Biztonságos a vakcina? A Pfizer nem számolt be semmilyen súlyos mellékhatásról, szakértők szerint izomfájdalom vagy láz persze itt is előfordulhat. Lehetnek ugyanakkor olyan komponensei az oltásnak, amelyek egyeseknél allergiás reakciót válthatnak ki.

Megelőzi a súlyos betegséget? Ez a célja. Azt viszont nem tudjuk, hogy tünetmentes lefolyás lehetséges-e mellette.

Fertőzhet, aki be van oltva? Amennyiben magát a fertőzést védi ki a vakcina, nem. Ha csak a tüneteket nyomja el, igen.

Gyerekeknek és időseknek is adható? Rajtuk nem kísérleteztek. Az idősebbeknél általában nem működnek olyan jól az oltások, mint a fiatalabbaknál.

Miért nem 100 százalékos? Nem tudjuk, hogy akire nem hat, annál miért nem működik. Lehet az ok életkor vagy etnikai háttér is.

