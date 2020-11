A Moderna covid-vakcinája rálicitál a Pfizerére: 94,5 százalékos a hatékonyság

A Pfizer vakcinája és az orosz Szputnyik V után a Moderna a harmadik gyártó, amely hatékonysági adatokat tesz közzé koronavírus elleni oltásával kapcsolatban. Eszerint a Pfizeréhez hasonlóan mRNA-technológiával működő védőoltásuk, az mRNA-1273 hatékonysága 94,5 százalékos egy 30 000 amerikai önkéntes bevonásával készült mintán tesztelve.

A klinikai tesztek harmadik fázisában 95 megbetegedés bekövetkeztét várta ki a gyógyszercég, ez történt meg most. A közel száz megfertőződésből 90 következett be az önkéntesek azon felénél, kiket placebóval oltottak, és mindössze öt megbetegedés történt a valódi oltóanyaggal való találkozás után. Összesen 11 esetben alakult ki súlyosabb tünetekkel járó megbetegedés, kizárólag a placebóval oltottak körében, írja a Moderna sajtóközleménye.

A Pfizeréhez hasonlóan a Moderna oltásából is

két adag szükséges a védettség kialakulásához,

ezeket négy hét különbséggel kapták meg a kísérlet résztvevői. Jelentős mellékhatásokról nem számoltak be a kísérlet során, de ahogyan arra a figyelmet a BBC cikke is felhívja, egyetlen gyógyszer – beleértve például a paracetamolt – sem 100 százalékban biztonságos. A tapasztalt mellékhatások és előfordulásuk a következő:

fájdalom a beadás helyén 2.7%

fáradékonyság 9.7%

izomfájdalom 8.9%

ízületi fájdalom 5.2%

fejfájás 4.5%

fájdalom4.1%

bőrpír a beadás helyén 2.0%.

Nem ismert a vakcinával kapcsolatban egyelőre az, hogy milyen hosszan ad védettséget, megelőzi-e a megfertőződést magát, vagy csak a tüneteket nyomja el, hogyan hat a leginkább veszélyeztetett idősekre. Mellékhatásokkal kapcsolatosan helyi fájdalomról, fáradékonyságról és fejfájásról számoltak be eddig.

Az oltást elegendő mínusz 20 Celsius-fokon tárolni – szemben a Pfizer vakcinája követelte mínusz 75 fokkal –, hűtőben pedig egy hónapig eláll, szemben a Pfizer öt napos élettartamával. A gyártó szerint amennyiben megkapják az amerikai engedélyt, órákon belül el tudják kezdeni a szállítást. Idén év végéig 60 millió adagot tudnak eljuttatni a felhasználási pontokra a Reuters információi szerint, jövőre pedig már egymilliárd adagban gondolkoznak és világszerte szeretnék engedélyeztetni a szert.

A korábban ismertetett adatok szerint a Pfizer oltásának 90 százalék körüli a hatékonysága, a Szputnyik V esetében pedig 92 százalékos ez az adat. További részletek A koronavírusban megbetegedett résztvevők körében 15 veszélyeztetett 65 év fölötti önkéntes mellett volt 20 változatos etnikai háttérből érkező is.

A mellékhatások enyhétől a közepesig terjedtek. Komolyabb fájdalmakról a második adag után számoltak be a résztvevők, ugyanígy, mint napi tevékenységben akadályoztató fáradtságról. Ezek hamar elmúltak.

Még további biztonsági adatokat várnak a cégtől az engedélyeztetést megelőzően. A további megbetegedések kialakulásával változhat a hatékonysági mutató is.

