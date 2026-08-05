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Volgográd, 2018. június 25.Az egyiptomi Mohamed Szalah az oroszországi labdarúgó-világbajnokság A csoportja harmadik fordulójában játszott Szaúd-Arábia - Egyiptom mérkőzésen Volgográdban 2018. június 25-én. (MTI/EPA/Zurab Kurcikidze)
Nyitókép: Zurab Kurcikidze

A Fradi lehetséges EL-ellenfele kivetette a hálóját Szoboszlai legendás excsapattársára

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Mohamed Szalah gépe hamarosan landol Törökországban. De miért?

Kedd este a Goal.com észrevette a Trabzonspor közösségimédia-felületein, hogy a török klub kiszemelte magának a Liverpoolból távozó egyiptomi legendát, Mohamed Szalah-t, megszerzéséért pedig már a tárgyalásokat is megkezdte.

Az X-en a törökök azt írják, az átigazolási folyamat a tárgyalásokkal megkezdődött.

A dolog ma már ott tart, hogy szerdán Mo Szalah Törökországba érkezik délben, és Trabzonban időzik majd.

A klub ennél többet nem árult el az esetleges szerződés részleteiről, de a bejegyzés előtt pár perccel, egy korábbi posztban a klub hivatalos fiókja közzétett egy videót az egyiptomi piramisok egyikéről, utalva ezzel Szalah közelgő érkezésére – írja összefoglalójában az M4Sport.

A török sajtó egyébként már „többet is tud”, sokan azt rebesgetik, már a szerződés bejelentésére utazott az egyiptomi labdarúgó-legenda Törökországba, a kontraktus időtartama két év lehet.

Pikáns szál a történetben, hogy a szintén török Besiktassal is összeboronálták már Szalah-t. És az is, hogy ha a Ferencváros továbbjut lengyel ellenfelén az Európa-ligában, akkor a főtábláért épp a Trabzonsporral találhatja magát szemben.

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