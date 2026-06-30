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A holland Cody Gakpo (fent) és a svéd Gustaf Lagerbielke a 2026-os labdarúgó-világbajnokság F csoportja második fordulójának Hollandia-Svédország mérkõzésén a houstoni NRG Stadionban 2026. június 20-án.MTI/EPA/Sam Wasson
Nyitókép: MTI/EPA/Sam Wasson

Visszafojtott könnyek – Cody Gakpo drámája

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Családi tragédiája ellenére Cody Gakpo vállalta a játékot a marokkóiak ellen, s kevésen múlt, hogy gólja nem volt elég a továbbjutáshoz.

Mindössze néhány nappal azután, hogy bejelentette, várandós partnere elveszítette magzatát, Cody Gakpo megélhette a 2026-os világbajnokság eddigi legérzelmesebb pillanatát.

A marokkóiak elleni találkozó 72. percben bár összeütközött a marokkói kapussal, Bonóval, valahogyan el tudta lőni a labdát egy marokkói védő és Bono lába között a kapuba.

Csapattársai odafutottak hozzá, hogy megöleljék, Gakpo nagy lelkierővel visszafojtotta a könnyeit a gól után. Hollandia – bár közel járt hozzá –nem tudta megszerezni a győzelmet. A 91. percben a marokkói védő, Issa Diop szerzett egy gólt, így hosszabbításra mentette a mérkőzést. Marokkó végül tizenegyespárbajban nyert.

Ez volt Gakpo első meccse azóta, hogy partnerével, Noa van der Bijjel szombaton bejelentették meg nem született fiuk elhunytát.

Noa van der Bij egy fotót tett közzé a közösségi médiában, amelyen a pár kéz a kézben, egy takaró és egy kis kötött sapka fölött ülve jelenti be a baba elvesztését.

„Köszönjük a szeretetet és a támogatást. Elijay Raphael Gakpo. Örökké szeretni fogunk. Örökké a fiunk maradsz” – írta Van der Bij.

A babát októberre várták, ő lett volna a pár második közös gyermeke.

„Elmentünk a templomba gyertyát gyújtani. Utána átsétáltunk a templom melletti játszótérre a fiunkkal, Samuellel” – írta Van der Bij. „Csak egyetlen másik gyerek volt ott. Elijahnak hívták. Nem is kaphattunk volna ennél szebb jelet Istentől. Emlékeztetett minket arra, hogy a kisfiunk sosem jár messze tőlünk.”

Gakpo a saját bejegyzésében így fogalmazott: „Hihetetlenül nehéz időszak ez a családunk számára. Kérjük, tartsák tiszteletben a magánéletünket és biztosítsanak számunkra nyugalmat. Köszönjük a megértést.”

A Liverpool FC 27 éves csatára két gólt szerzett a csoportkörben, mindkettőt a svédek ellen. Ez volt pályafutása hatodik világbajnoki találata, már csak egy gól választja el Johnny Rep rekordjától, aki a legtöbb világbajnoki gólt szerezte holland játékosként. Ez a találat Gakpo 24. gólja volt az 54. válogatott mérkőzésén.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Visszafojtott könnyek – Cody Gakpo drámája

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