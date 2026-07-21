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Magyar Péter miniszterelnök napirend elõtt szólal fel az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. július 13-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

A nagy fordulatok után Forsthoffer Ágnes és Magyar Péter is felszólal az Országgyűlésben napirend előtt – cikkünk frissül!

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ELŐZMÉNYEK

Cikkünk frissül! A hétfői hatalmas politikai hullámverések – Szijjártó Péter, a legfőbb ügyész és a köztársasági elnöki pozíció körül – után beszél újra Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt az Országgyűlésben.

Hétfőn parázs vita volt az Országgyűlésben, Magyar Péter elmondta, hogy

  • vizsgálat indulhat Szijjártó Péter és a BYD ügyei kapcsán, hogy
  • most „átmeneti köztársasági elnököt” választ majd az Országgyűlés, amíg megindul az alkotmányozási folyamat, majd kérdésre válaszolva elmondta:
  • kéri Forsthoffer Ágnes házelnököt, aki ideiglenesen az államfői jogokat gyakorolja, hogy terjessze be javaslatként a legfőbb ügyész mandátumának lezárását.

Aztán a nap végén jött az újabb politikai bomba: Polgár Judit, a legendás sakkozó bejelentette, hogy nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót, amelyre a miniszterelnök felkérte.

Ezen előzmények után kezdte meg kedden napirend előtti felszólalását kedden az Országgyűlésben Magyar Péter.

Előtt Forsthoffer Ágnes házelnök, aki most ideiglenesen az államfői jogokat gyakorolja, beszélt napirend előtt, „Gondolatok az egységről” címmel. Elmondta: tegnap megszűnt az államfő mandátuma, de az Alaptörvény garantálja a jogfolytonosságot, most ő gyakorolja a feladatait. Ezt a munkát a legnagyobb tisztelettel és meggyőződéssel fogja ellátni – mondta. A demokráciában vannak különböző vélemények, mindenki a saját tapasztalatai vagy élethelyzete alapján érez. Ez természetes, nem kell ugyanazt gondolni – de forduljunk egymáshoz emberséggel, megértéssel akkor is, ha nem értünk egyet – mondta. MInden mondatunkkal alakítjuk a közbeszédet, felelősséggel kell beszélni.

Nem fogadható el, hogy bárkit a külseje, neme, fogyatékossága, származása miatt megalázzanak.

A közösségi médiában több ilyen megnyilvánulás is történt, itt ülő politikusok részéről is. Ne feledjük, hogy a képernyő másik oldalán mindig egy másik ember van, valakinek a szülője, gyermeke, társa, barátja, testvére. Felelősségünk van, mint mondunk és írünk. Egyetlen bántó mondatot pár másodperc alatt le lehet írni, de akiről írtuk, az lehet, hogy évekig viselni fogja – fogalmazott, majd Lukács evangéliumát idézte:

Úgy cselekedjetek, ahogy szeretnétek, hogy veletek viselkedjenek

– mondta. A köztársasági elnöki jogkörben ő is arra fog törekedni, hogy kevesebb legyen az indulat és több a tisztelet – mondta.

Magyar Péter reagált először. „Szomorú látni, hogy az Ön jelenléte, méltósága és hazaszeretete ugyanazt a hatást kelti a szétesés előtt álló Fidesz és KDNP frakciójában, mint a tamburás gyerekek a Mi Hazánk frakciójában” – fogalmazott, majd megköszönte, hogy Forsthoffer Ágnes elvállalta ezt a nehéz átmeneti feladatot.

Ezután Magyar Péter „Magyar hősök” címmel kezdte meg saját napirend előtti felszólalását.

Holnap lesz 570 éve, hogy Hunyadi János és társai Nándorfehérvárnál győzelmet arattak II. Mehmed szultán hadereje felett – kezdte. Csoda történt 570 éve. Az akkori kor emberei legyőzhetetlennek látták a török sereget, az országunk megosztott volt. MInden jel arra mutatott, hogy ezt a csatát Magyarország elveszíti. De a magyar emberek összefogtak: tudták, hogy az ország jövője az ő kezükben van, tudták, hogy a hazát senki nem fogja helyettük megvédeni.

Ekkor egy nemzet megértette: mindig van választása, a legnagyobb túlerővel szemben is

– fogalmazott. Ezután a nemzetet a hétköznapokban is megtartó erőről beszélt, a családjukért, betegekért, diákjaikért naponta dolgozó emberekről: szülőkről, pedagósokról, orvosokról és ápolókról, összehasonlítva azokkal az egyszerű emberekkel őket, akik 570 éve felvették a harcot a világ akkori legnagyobb, legerősebb hadseregével. A szervezettség és a hit tette lehetővé a győzelmet – mondta. De Hunyadi meghalt utána pestisben, és Kapisztrán János pár hónappal később követte őt. MIndent, az életüket is odaadták a hazáért – mondta. Ezután megemlékezett a déli harangzúgásról, amely a hálaadás harangszava lett az egész keresztény világban a nándorfehérvári diadal kapcsán. Minden nap, amikor megszólal a déli harangszó az országban, a magyar emberek a nándorfehérvári magyar hősökre emlékeznek – mondta.

A déli harangszó kérdést intéz minden nap hozzánk: mit teszünk ma, itt és most a hazáért? Halljuk-e a harang hívó szavát?

– kérdezte. Szimbolikus, hogy az 1956-os forradalom éppen 500 évvel a nándorfehérvári diadal után történt.

2026 is sorsfordító év: 570 évvel Nándorfehérvár, 500 évvel a mohácsi tragédia, 70 évvel az 56-os forradalom után.

2026 egy csodás nemzet újjászületésének éve

– fogalmazott. Olyan országot kell építenünk, amely méltó a nándordehérvári és 56-os hősökhoz – mondta a miniszterelnök, aki azt kérte, hogy ma és holnap mindenki, ha meghallja a déli harangszót, emlékezzünk egy kicsit a nándorfehérvári hősökre. És emlékezzünk, hogy ugyanennek a hazának a jövője ma a mi kezünkben van – fogalmazott Magyar Péter.

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Kezdőlap    Belföld    A nagy fordulatok után Forsthoffer Ágnes és Magyar Péter is felszólal az Országgyűlésben napirend előtt – cikkünk frissül!

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A nagy fordulatok után Forsthoffer Ágnes és Magyar Péter is felszólal az Országgyűlésben napirend előtt

A nagy fordulatok után Forsthoffer Ágnes és Magyar Péter is felszólal az Országgyűlésben napirend előtt
A hétfői hatalmas politikai hullámverések – Szijjártó Péter, a legfőbb ügyész és a köztársasági elnöki pozíció körül – után beszélt újra Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt az Országgyűlésben. Beszédet mondott a köztársasági elnöki jogköröket most gyakorló Forsthoffer Ágnes is.
 

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