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close up shot of carbon monoxide alarm near garage
Nyitókép: Kameleon007/Getty Images

Sok a mérgezés a kánikula idején Magyarországon

Infostart / MTI

Nemcsak a fűtési szezonban, hanem a nyári hőségben is gyakran riasztják a tűzoltókat szén-monoxid miatt – közölte a katasztrófavédelem.

Azt írták, hogy idén már 613 alkalommal riasztották a tűzoltókat szén-monoxid miatt, négyen életüket vesztették, kilencvenen pedig sérülést szenvedtek a mérgező gáztól.

Felidézték, hogy vasárnap este Szolnokon egy Kolozsvári úti társasházi lakásban mentett életet az érzékelő: a meleg víz megnyitását követően szólalt meg az eszköz, de a lakásban lévő három ember azonnal szellőztetni kezdett, így nem esett bajuk.

A város hivatásos tűzoltói a fürdőszobában lévő átfolyós vízmelegítőnél nagy mennyiségben mutatták ki a veszélyes gázt, ezért értesítették a gázszolgáltatót és a kéményseprőipari szervet.

Megjegyezték, hogy a szén-monoxid elsősorban társasházakban okoz gondot, mert a melegben a kéményben légdugó keletkezhet, vagyis a levegő beszorul a kéménybe, emiatt a füstgáz nem tud távozni, például akkor, amikor a vízmelegítőt használjuk.

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katasztrófavédelem

tűzoltóság

szén-monoxid

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