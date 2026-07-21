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Forsthoffer Ágnes, az Országgyûlés elnöke az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. június 23-án.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

A kormány változtatni kíván a házszabályon

Infostart / MTI

Ősszel több szempontból is szükség lesz a házszabály finomhangolására – írta Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke, aki átmenetileg ellátja az államfői feladatokat.

Cél a hatékony munka és reális fegyelmi szabályok és szankciók megállapítása, mert a túlzó mértékű, akár több milliós előírt büntetések értelmetlenek, nem állják meg a helyüket a bíróságok előtt – fogalmazott. A politikus hozzátette, hogy az ülés menetét több alkalommal megzavaró videózással, illetve a közösségi oldalakon megjelent tartalmakkal kapcsolatban írásbeli figyelmeztetést küldött az érintett képviselőknek. „Kértem együttműködésüket a botránykeltés mellőzése és a közös népképviseleti munkánk kedvezőtlen társadalmi megítélésének elkerülése érdekében. A képviselők, a közjogi méltóságok, és a parlamenti munka iránti általános közbizalom rongálása egyetlen parlamenti képviselőnek sem lehet célja” – fogalmazott Facebook-bejegyzésében.

Forsthoffer Ágnes összegezte az elmúlt 72 napban végzett tevékenységét, és a vele kapcsolatos közérdekű információkat.

Ismertette egyebek mellett, hogy nem fogadta el a felkínált, fényűző, többszáz négyzetméteres elnöki rezidenciát, és megjegyezte, hogy őszre várhatóan lesz egy 70 négyzetméteres szolgálati lakása.

Nem vette át a magáncélú használatra felkínált személygépjárművet, és ő is támogatta a képviselők, így a házelnök fizetésének jelentős csökkentéséről szóló törvényt. Ez esetében 35 százalék csökkenést jelentett, ami az adófizetők pénzéből éves szinten több mint 28 millió forint megtakarítást eredményez.

Megjegyezte, hogy az üléstermi konfliktusokat igyekezett emberi módon és objektíven kezelni. „Megítélésem szerint azonban

a házszabály és az Országgyűlésről szóló törvény fegyelmi jogkörre vonatkozó rendelkezései nem adnak kellően hatékony eszközt az elnöklő kezébe”

– írta. Hozzátette, a cselekmények megítélése nem egyértelmű, de nem is lehet mindent szabályozni.

A képviselői hiányzásokról azt írta, június hónapban az indoklás nélküli hiányzásokat már nem tudta elfogadni, ezért bizonyos esetekben sor fog kerülni képviselői illetmény csökkentésre. „A munkahelyünket tisztelni kell, ahol a választók bizalmából, őket képviselve dolgozunk” – fogalmazott.

Emlékeztetett rá, hogy az Alaptörvény rendelkezései alapján átmeneti időre gyakorolja a köztársasági elnök feladat- és jogköreit, és kérte a Sándor-palota munkatársainak támogatását a következő hetekben, hogy a hatalmi ágak működésének folytonosságát az átmeneti időszakban az Alaptörvénynek megfelelően biztosítani lehessen.

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