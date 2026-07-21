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Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója beszédet mond a Rendezvény ReStart konferencián a budapesti Akvárium Klubban 2025. május 20-án.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Váltás a Magyar Turisztikai Ügynökség élén

Infostart / MTI

Kapitány István hangsúlyozta, Csendes Olivér személyében az MTÜ élére olyan, kiemelkedő szakmai tapasztalattal rendelkező vezető került, aki a turisztikai szakma széles körű, egyhangú elismerését és bizalmát élvezi.

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezetésére Csendes Olivért kérte fel Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető Facebook-posztjában kedden azt írta, Csendes Olivér nemzetközi tapasztalattal rendelkező stratégiai és innovációs vezető pályája során multinacionális vállalatirányítási, üzleti tanácsadási, startup-ökoszisztéma-építési és turisztikai felsővezetői szerepeket egyaránt betöltött.

Kapitány István hangsúlyozta, Csendes Olivér személyében az MTÜ élére olyan, kiemelkedő szakmai tapasztalattal rendelkező vezető került, aki a turisztikai szakma széles körű, egyhangú elismerését és bizalmát élvezi.

Ismertette: Csendes Olivér szakmai hátterét a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett mesterdiploma, valamint az Oxfordi Egyetem Executive MBA képzése egészíti ki.

Hozzátette: egy bécsi székhelyű stratégiai innovációs tanácsadó cég vezérigazgatójaként az európai innovációs és startup-közösség fejlesztésén dolgozott, később az Osztrák Nemzeti Turisztikai Hivatal digitális és innovációs igazgatójaként tevékenykedett. Pályafutása részeként magyarországi tapasztalatot is szerzett, korábban a Visit Hungary vezérigazgatójaként a digitalizációra, az adatvezérelt turizmusirányításra, a desztinációmarketingre és a nemzetközi együttműködésekre fókuszált.

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