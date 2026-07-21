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Lázár János Lázárinfót tart Mosonmagyaróváron.
Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala

Vizsgálat indul a Lázárinfók miatt

Infostart / MTI

Belső ellenőrzést rendelt el Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Lázárinfó kampánykörút feltételezett közpénzből történő finanszírozása miatt – közölte a tárcavezető a Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid a bejegyzésében egy, a Népszava által készített fényképet tett közzé, amely mellé azt írta: az azon látható, a Lázárinfó élő közvetítését biztosító Volkswagen Caravelle típusú kisbusz állami tulajdonban van, és azt az Építési és Közlekedési Minisztérium használta. A járművet Lázár János korábbi építési és közlekedési miniszter a saját fotósának használatába adták 2025 novembere és 2026. április 12. között, ami felveti a közpénzből történő kampányolás gyanúját – írta.

A miniszter hozzátette, hogy Lázár János korábban azt állította: saját forrásból finanszírozza a rendezvényeket.

A feltárt információkat továbbítják a hatóságoknak, valamint a tiltott kampányfinanszírozás ellenőrző Állami Számvevőszéknek – közölte. A Népszava beszámolója szerint a többkamerás élő közvetítésekre alkalmas, professzionális közvetítőkocsivá átalakított kisbusz és egy stáb kísérte Lázár Jánost az élőben sugárzott Lázárinfó című kampányturnéján.

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