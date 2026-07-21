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A párizsi Louvre fõbejárata 2025. október 20-án. Elõzõ nap reggel tolvajok elloptak nyolc felbecsülhetetlen értékû királyi ékszert a múzeum úgynevezett napóleoni gyûjteményébõl. Az elkövetõk a bûncselekmény után elmenekültek.
Nyitókép: MTI/EPA/Yoan Valat

Újranyitják a Louvre Apolló Galériáját – üresen

Infostart / MTI

Szerdán megnyílik a párizsi Louvre Apolló Galériája, amelyben 2025 októberében látványos ékszerlopást követtek el, de nem lesznek sem tárlók, sem kiállított ékszerek – írta a Le Parisien című napilap, amelynek értesülését egy illetékes is megerősítette.

A francia kulturális minisztérium azt is közölte, hogy a megnyitón jelen lesz Cathérine Pégard tárcavezető is.

A Le Parisienben hétfőn megjelent interjúban Christophe Leribault, a múzeum igazgatója elmondta, hogy lopás óta zárva tartott galériából eltávolították „az értékes gyűjteményeket és tárgyakat".

Az illetékes szerint a galéria visszanyeri „díszterem" jellegét.

Az Apolló Galériát a Louvre egyik legelőkelőbb helyiségének tekintik. A plafont Charles le Brun, majd későbbről további neves festőművészek, közöttük Eugene Delacroix freskói díszítik.

Leribault a galériát – mint a hajdani királyi palota felmaradt részét – a versailles-i Tükörteremhez hasonlította.

2025. október 19-én fényes nappal négy rabló hatolt be emelődarus teherautó segítségével a helyiségbe, ahonnan nyolc francia koronaékszert vittek el, majd motorkerékpáron elmenekültek. A zsákmányt, amelyre egy ékszer kivételével azóta sem bukkantak rá, 88 millió euró értékűre becsülik.

Az ellopott műkincsek közül egyedül Eugénia császárné koronáját találták meg a múzeum közelében, amely a vitrinből való kiemelés során megrongálódott. Jelenleg folyik a restaurálása.

A rablásban való közvetlen érintettséggel gyanúsított négy ember ellen vádat emeltek, és előzetes őrizetbe helyezték őket.

A megmaradt ékszerek számára megerősített, ablakok nélküli helyiséget alakítanak ki a múzeum más részében – mondta el Christophe Leribault.

Ehhez nagyon sok munkára van szükség, de meg kell találni az ideális helyszínt és finanszírozást is – tette hozzá az igazgató.

Az ékszerrablás nemzetközi vihart keltett, és súlyos hiányosságokra derített fényt a világ leglátogatottabb múzeumában, amelyet évente 9 millióan tekintenek meg.

A lopás a Louvre-on belül is válságot idézett elő, amelynek következtében Laurence des Cars igazgatónőt Chistophe Leribault váltotta az intézmény élén.

A biztonsági kérdések a Louvre-ban az utóbbi években háttérbe szorultak – állapította meg május közepén a franciaországi múzeumok biztonságossá tételével foglalkozó parlamenti bizottság.

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