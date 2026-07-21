Új jegyet jelentett be a MÁV és a BKK a Magyar Nagydíj előtt

Közleményük szerint a társaságok együttműködésének köszönhetően létrejött F1 Hungaroring kombinált napijegy egyetlen termékben biztosít kényelmes utazási lehetőséget a rendezvényre látogatóknak. A kifejezetten ebben az időszakban érvényes kombinált napijeggyel az utasok egyetlen termékkel vehetik igénybe a fővárosi és a Pest vármegyei közösségi közlekedést.

A napijegy már megvásárolható a MÁV-csoport és BKK automatáiban, jegypénztáraiban, ügyfélközpontjaiban, a MÁVPlusz alkalmazásban, valamint - ebben az időszakban - a Szilasliget HÉV-állomáson egy mobil jegyértékesítési ponton. Az utazás megtervezésében a BudapestGO és a MÁVPlusz alkalmazás is segít – írták.

Közölték: a versenypálya Budapestről az Örs vezér teréről induló H8-as HÉV-vel, Kerepes állomástól pedig közvetlen szurkolói buszjárattal közelíthető meg. A versenyhétvégén a H8-as HÉV megnövelt kapacitással és a megszokottnál sűrűbben közlekedik. A versenyhétvégén 732 HÉV-járat közlekedik majd, ami több mint 30 százalékkal haladja meg a megszokott menetrendi kínálatot.

Az F1 Hungaroring kombinált napijegy a BKK járatain, Budapesten és Pest vármegyében a helyközi járatokon érvényes. A jeggyel csak másodosztályú, nem helyjegyes vonatokon lehet utazni, továbbá nem érvényes a 100E reptéri expresszre és a nosztalgiajáratokra.

A jegy ára 3749 forint, és 24 órán keresztül biztosít korlátlan utazási lehetőséget. A termék július 20. és 26. között vásárolható meg, az utasok maguk választhatják ki a jegy kezdőérvényességét, amely legkorábban július 24-én 0 órára, a legkésőbb pedig július 26-án 23.59-re állítható be - olvasható.

Felhívták a figyelmet, a Formula 1 AWS Magyar Nagydíjra váltott belépő önmagában kizárólag a Kerepes és a Hungaroring, illetve a Hungaroring és Gödöllő között közlekedő szurkolói buszjáratok díjmentes használatára jogosít. A HÉV-en, a vasúti és helyközi járatokon, valamint a BKK járatain történő utazáshoz jegy vagy bérlet vásárlása szükséges. Ezt a célt szolgálja a Hungaroring kombinált napijegy is, amely egyszerű megoldást kínál a versenyhétvége közlekedési igényeire – mutattak rá.

Mint írták, a visszautazás során a szurkolói buszok a Hungaroring 3-as kapujától Gödöllő vasútállomásra közlekednek, ahonnan sűrű vasúti kapcsolat biztosítja a Budapest felé tartó utasok hazajutását.

Gödöllőről Budapest irányába elsősorban a MÁV-csoport korszerű vasúti motorvonatai jelentik a leggyorsabb közlekedési lehetőséget, amelyek közvetlen összeköttetést biztosítanak a Keleti pályaudvarral. A H8-as HÉV vonala mentén élők számára a HÉV szintén kényelmes alternatívát kínál.

A Keleti pályaudvar eléréséhez elsősorban az IR85-ös (Mátra) és az IR87-es (Agria) InterRégió vonatok, valamint az S80-as személyvonatok vehetők igénybe. Gödöllőről óránként négy vonat indul Budapest felé: minden óra 06, 16, 36 és 46 perckor.

Az InterRégió vonatokkal a Keleti pályaudvar 29 perc, az S80-as személyvonatokkal pedig 39 perc alatt érhető el. A versenyhétvége várhatóan legforgalmasabb időszakaiban a MÁV-csoport emeletes KISS- és dupla FLIRT motorvonatok közlekedtetésével megnövelt férőhelyet biztosít.

A távolabbról érkezők számára kedvező választás a Magyarország24 napijegy, amely 4999 forintért váltható meg, és egy napon keresztül korlátlan utazásra jogosít a MÁV-csoport valamennyi járatán, vasúton, helyközi autóbuszokon és HÉV-en. A napijegy a BKK járatain nem érvényes.

Az utazással és a jegyvásárlással kapcsolatos részletes információk a BKK és a MÁV-csoport tematikus aloldalain érhetők el.