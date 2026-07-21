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Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Kapkodtak a nemzetközi befektetők az MBH kötvényeiért

Infostart / InfoRádió

Újabb 500 millió euró értékű MBH-kötvényt jegyeztek le nemzetközi befektetők – számolt be az InfoRádióban Krizsanovich Péter, a bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese.

„Erősen alakult most is a kibocsátás során az érdeklődés. Meghaladta az egymilliárd eurót az úgynevezett könyv, ami azt jelenti, hogy kétszeres volt gyakorlatilag az igény a végső árak mentén a kötvény iránt, mint amit végül is kibocsátott a bank” – fogalmazott az InfoRádióban Krizsanovich Péter.

A kibocsátás mérték illetően a szakember elmondta: a nemzetközi kötvénypiacon alapvetően a legkisebb összegű, mérhető vagy szemmel látható kibocsátások 300-400 millió eurónál kezdődnek, ez az úgynevezett benchmark size. Ugyanakkor a magyarországi intézmények 700 millió euró fölött azért ritkán bocsátanak ki kötvényeket. Az 500 millió euró pedig egy olyan érték, ahol „ügyesen” lehet kezelni az árazását a kötvénynek, miközben már egy nemzetközileg szignifikáns materiális tranzakció – magyarázta, hozzátéve: úgy is volt meghirdetve, hogy maximum 500 millió eurót bocsátanak ki kötvényeket, „és akkor ilyen módon ilyenkor a kereslet az alacsonyabb árak felé tereli a keresletnek egy lényegi részét”.

Az MBH idén már másfél milliárd eurós kibocsátásnál tart, fontos azonban megjegyezni, hogy ebből 500 millió euró az egy jelzálogkötvény-kibocsátás volt, ami egy nagyon másfajta instrumentum; amögött Magyarországon az MBH által folyósított lakáshitelek állnak fedezetként, és nem is az MBH Bank, hanem MBH Jelzálogbank bocsátotta ki hanem – hívta föl a figyelmet Krizsanovich Péter. Arra is kitért, hogy a kibocsátás időpontját illetően mindig figyelni kell, milyen a nemzetközi befektetői hangulat, vannak egyéb körülmények, illetve hogy mikor jelenik meg a negyedéves tőzsdei gyorsjelentésünk. A mostani időpont pedig ezek alapján egy kedvező lehetőségnek tűnt, és valóban jól is sikerült – mondta.

A kötvények lényegi jellemzőivel kapcsolatban Krizsanovich Péter közölte: ez egy 6 éves futamidejű kötvény, de 5 év után a kibocsátónak joga van visszahívni, hogyha a piaci körülmények ezt épp indokolják. Fontos továbbá, hogy egy MREL típusú kötvény, tehát egy megfelelő szabályozói követelmények teljesítéséhez is kapcsolódó kötvénytípus, vagyis nem önmagában likviditási célja van a kibocsátásnak, hanem ennek az MREL-szabályozásnak is megfelel ezzel a bank.

Az MBH Bank 2023-ban jelent meg, mint új entitás a nemzetközi tőkepiacon, kötvénypiacon; azóta évente vannak kötvénykibocsátások, tehát most már majd az is a pénzintézet stratégiájának, a taktikájának a része kell, hogy legyen, hogy lesznek, illetve vannak is lejáratok, visszahívási időpontok, úgyhogy az új kibocsátásokat majd ahhoz is kell igazítani, hogy a kibocsátott volumenek fennmaradjanak – mondta az InfoRádióban a bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese. „Összességében: árazás, lejáratok, időzítés, likviditás, forrásköltség irányítja a stratégiát.”

Krizsanovich Péter végül, de nem utolsósorban azt is kiemelte, hogy a korábbi kibocsátásokhoz hasonlóan nagy volt alapvetően a nyugat-európai, az Egyesült Királyságból, Franciaországból, Nyugat-Európából jelentős volt a kereslet. A nemzetközi befektetők több mint 80 százalékát jegyezték le a kibocsátásnak, ami fontos megerősítése az MBH kedvező nemzetközi megítélésének – mondta.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.

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Kezdőlap    Gazdaság    Kapkodtak a nemzetközi befektetők az MBH kötvényeiért

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