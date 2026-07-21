Lesz-e Magyar Péter–Orbán Viktor vita Tusványoson? Reagált a Fidesz sajtófőnöke

Magyar Péter tusványosi vitára hívta ki Orbán Viktort kedden az Országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. „Több százmillió forint közpénzt költenek Tusványosra, de sajnos egy bábszínházat csináltak belőle, már nem valódi viták folynak ott. Ne legyenek gyávák meghívni meghívni Magyarország miniszterelnökét a több százmillió forint közpénzből megrendezett Tusványosra, kész vagyok elmenni” – mondta. Hátha Önök rá tudná beszélni Orbán Viktor, hogy kiálljon velem 20 év után egy nyílt vitára Tusványoson – fordult Bóka Jánoshoz.

Az Index megkereste a Fideszt az ügyben, azzal a két kérdéssel, hogy Orbán Viktor elfogadja-e a vitakihívást, illetve tervezik-e meghívni a miniszterelnököt Tusványosra.

„A szervezők nevében Németh Zsolt már korábban világosan elmondta, hogy miért nem hívták meg Magyar Pétert” – válaszolta Havasi Bertalan. Az indoklás június végén született, miután Magyar Péter már akkor is azt firtatta a parlamentben, miért nem kapott meghívást a több száz millió forint állami pénzből támogatott rendezvényre. Németh Zsolt, a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor egyik alapítója ezután Facebook-bejegyzésben indokolta meg a döntést azzal, hogy az esemény szervezőinek úri joga eldönteni, kit hívnak meg az általuk szervezett rendezvényre, és kit nem. „Magyar Péter folyamatosan minősíthetetlen hangnemben sértegeti politikai ellenfeleit, partnereit, beleértve a külhoni magyar vezetőket” – fogalmazott akkor a fideszes politikus.