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Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. július 21-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Forsthoffer Ágnes megmutatta, milyen luxust utasított vissza – képek

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Forsthoffer Ágnes közösségi oldalán összegezte az Országgyűlés élén eltöltött első 72 napját. Hétfőtől az Alaptörvény rendelkezései alapján átmenetileg a köztársasági elnök feladat- és jogköreit látja el. Bejegyzésében a parlamenti munkáról, a tisztségéhez kapcsolódó juttatásokról és az előtte álló feladatokról is beszámolt.

Felidézte, hogy április végén, jelölését követően intenzív közjogi felkészülésbe kezdett, mert – mint írta – „tisztában voltam vele, hogy nem rendelkezem jogászi végzettséggel”. Hozzátette: a kritikák nem eltántorították, hanem még alázatosabbá tették a feladattal szemben, azóta pedig folyamatosan bővíti ismereteit az Országgyűlés működéséről és a jogalkotásról.

A tisztséggel járó juttatásokról azt írta: már az előkészítő tárgyalások során visszautasította a számára felajánlott, több száz négyzetméteres elnöki rezidenciát. (Erről több fotót is megosztott Forsthoffer Ágnes a posztja alatt – szerk. megj.)

Tájékoztatása szerint várhatóan ősszel kap egy 70 négyzetméteres szolgálati lakást. A magáncélú használatra felajánlott szolgálati autót sem vette át. Kiemelte azt is, hogy támogatta a képviselők, így a házelnök fizetésének jelentős csökkentéséről szóló törvényt. Mint írta, ez saját esetében 35 százalékos bércsökkenést jelentett, ami éves szinten több mint 28 millió forint megtakarítást eredményez az adófizetők számára (tiszteletdíj és szocho). „Szimbolikus lépés volt, hogy a spórolást magunkon kezdtük. Így több jut majd más, a társadalom számára fontos célokra.”

A parlament működéséről szólva kiemelte: a párbeszédben hisz, ezért kikérte a hivatali dolgozók és a parlamenti frakciók véleményét is. A beérkezett javaslatokat igyekeztek mielőbb beépíteni a működésbe, célja pedig egy modernebb, szolgáltató szemléletű hivatal kialakítása.

Kitért az ülésteremben tapasztalt konfliktusokra is. Mint írta, az elmúlt időszakban minden vitás helyzetet emberi módon és objektíven igyekezett kezelni, ugyanakkor úgy látja, hogy a jelenlegi szabályozás nem biztosít kellően hatékony fegyelmi eszközöket az ülésvezető számára. Ezért ősszel szükség lehet a házszabály módosítására, hogy hatékonyabb és életszerűbb fegyelmi szabályok szülessenek.

Forsthoffer Ágnes kedden napirend előtt is megszólalt az Országgyűlésben, annak apropóján, hogy mostantól ideiglenesen ő viszi az államfői jogköröket. Rövid beszédében az egymás iránti tiszteletre és méltóságra szólította fel a képviselőket.

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Kezdőlap    Belföld    Forsthoffer Ágnes megmutatta, milyen luxust utasított vissza – képek

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