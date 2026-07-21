Tűz a debreceni akkugyárban

Tűz keletkezett a CATL kínai akkumulátorgyár debreceni telephelyén a cég egyik szerződött partnerének működési (felvonulási) területén, az ott tárolt építési anyagok környezetében kedden a déli órákban – közöltea a vállalat.

Közleményükben azt írták, az érintett, mintegy 20-30 négyzetméteres területen főként kábelek és faanyagok gyulladtak meg. A tüzet a CATL Debrecen létesítményi tűzoltóegysége eloltotta, majd a helyszínt biztosította.

Az eset során senki sem sérült meg, a tűz sem a gyár működését, sem a környező lakosságot és lakóházakat nem veszélyeztette, az anyagi kár mértéke nem jelentős.

A tűz keletkezésének körülményeit vizsgálják - jelezték a közleményben.