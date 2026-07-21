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Lovas rendőrök Nógrád vármegyében
Nyitókép: Facebook.com/Nógrád vármegyei rendőrség

Lovas rendőrök versenyeznek bűnözőkkel a Hungaroringen

Infostart / MTI

Ideiglenes rendőrőrsöt alakítanak ki Mogyoródon a hétvégi Formula 1-es Magyar Nagydíj idejére, a verseny biztosításában lovas, kutyás és motoros rendőrök is részt vesznek – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság kedden a police.hu oldalon.

A rendőrség a térség forgalmát, annak változásait – a minél gyorsabb reagálás érdekében – a légtérből is folyamatosan figyeli majd, de a pálya felé vezető utakon is segítik az autósokat.

A pálya mellett kialakított ideiglenes rendőrőrsön 24 órás szolgálatot látnak el a rendőrök.

A biztosításban részt vevő, több mint ezerfős állomány munkáját a Készenléti Rendőrség és a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai is segítik. Emellett szorosan együttműködnek a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal, a társszervekkel, valamint a Hollandiából, Romániából, Horvátországból, Szerbiából, Szlovákiából, Ausztriából és Szlovéniából érkező külföldi rendőrökkel is.

A rendőrség azt kéri, hogy mindenki figyelje a kihelyezett táblákat és tartsa be az iránymutatásokat. A parkolókban hagyott járműveket mindig zárják be, az ablakokat húzzák fel, az utastérben látható helyen ne hagyjanak őrizetlenül semmilyen értéket. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a szabálytalanul parkoló autókat elszállítják.

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