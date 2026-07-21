Meglepő dolgot művelt a hidegfront a Balatonnál

Mint írták, a jelenség hátterében Bakony és a Balaton együttes hatása állhatott. „A hegyen átbukó hidegfronton nem volt elegendő nedvesség ahhoz, hogy ellensúlyozza a déli oldalon a főnös jellegű kiszáradást” – írták.

Hozzátették: a Balaton a hidegebb vízfelületével ugyancsak hozzájárulhatott a légköri konvekció (vagyis a levegő függőleges mozgásának) tó feletti legyengüléséhez.

Megjegyezték: a viharos szél frontja – átjutva a túlsó part fölé – részben a Balatonból is felvett nedvesség felhasználásával ismét zivatarokat torlasztott fel.