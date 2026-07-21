„Szivacsváros”: Budapest szívében park lesz kávézókkal parkoló helyett, megvan az engedély

Karácsony Gergely úgy fogalmazott: „megjött az utolsó engedély is, parkoló helyett most már végre tényleg park lesz a Belváros közepén. A Belvárosban minden zöldfelület kincset ér, sőt, még többet: az életet. Ezért is nagy dolog, hogy a fővárosi kormányhivatal végre kiadta az örökségvédelmi engedélyt a Városháza Park megépítésére - ehhez is a kormányváltás kellett, úgy látszik. A hosszúra nyúlt engedélyeztetés ezennel lezárult, ráfordulhatunk a kiviteli tervekre” – írta.

A főpolgármester rámutatott arra, a park létrehozása nem fog egyik napról a másikra menni, ugyanis modern, innovatív megoldások sorát alkalmazzák majd.

A „szivacsváros-koncepció” megvalósításával 7730 négyzetméternyi tervezett zöldfelület mellett 6966 négyzetméter csapadékvízgyűjtő burkolat és 850 négyzetméter vízáteresztő burkolat gondoskodik majd arról, hogy a végleges közpark a klímaváltozás kihívásai közepette is hosszú távon fenntartható és kellemes hely legyen – fejtette ki Karácsony Gergely. Közölte azt is, hogy mintegy 80 fát ültetnek úgynevezett Stockholm-módszerrel.

A Városháza Park tervezésének része a Nyitott Városháza koncepció is, azaz a Városháza földszinti helyiségeinek átalakítása, megnyitása és átjárhatóvá tétele.

A terv része az úgynevezett Ratskeller – a díszterem alatti hatalmas tér – felújítása és hasznosítása annak érdekében, hogy legyenek kiülős kávézók, teraszok és vendéglátóegységek is – írta a főpolgármester, aki úgy fogalmazott: „a Városháza Park több lesz, mint egy közpark – a város új főtere jön létre”.

Karácsony Gergely emlékeztetett: hét évvel ezelőtt, főpolgármester-jelöltként egyik első ígérete volt a park létrehozása. A területen évtizedekig hivatali parkoló állt.

Arról, hogy mi történt az elmúlt hét évben, azt írta: „a tervezés, az egyeztetés, a párbeszéd, a közbeszerzés és a projekt-előkészítés általában is időigényes folyamat, amit eddig nem gyorsított az engedélyeztetés állami bürokráciája, és nem segítették a folyamatot a főváros kényszerű pénzügyi szabadságharcai az előző kormánnyal”. Továbbá ahhoz, hogy mindebbe egyáltalán bele tudjanak kezdeni, előbb a Városháza „borzalmas állapotú homlokzatát és a hosszú évekig bezárt Merlint is rendbe kellett tenni” – mutatott rá a főpolgármester.