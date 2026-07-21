ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.97
usd:
317.46
bux:
141600.83
2026. július 21. kedd Dániel, Daniella
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: ügyészség

Vízforralós rabló garázdálkodott

Infostart

A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki rátámadt a biztonsági őrre, miután az tetten érte, hogy egy tálcával és egy vízforralóval akar távozni egy szegedi közintézményből.

A vádirat szerint a vádlott tavaly októberben megjelent az intézmény szegedi székházában. Itt magához vett egy tálcát és egy elektromos vízforraló kancsót, melyekkel távozni akart. A biztonsági őr azonban felfigyelt rá. Felszólította a tárgyak visszaadására, az elkövető azonban ennek nem tett eleget. Visszavételük megakadályozása érdekében a tálcával, majd ököllel megütötte a sértettet. Ezután többször megrúgta, a vízforralóval felé sújtott, majd távozott. Az utcán még a forraló talpát is az őt követő biztonsági őr felé hajította, de azzal járókelőket talált el – közölte a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség.

Az esetről a biztonsági kamera felvételt készített, ezt itt lehet megnézni.

A járási ügyészség elkövetővel szemben rablás bűntette miatt emelt vádat.

A vádemeléskor más bűnügyben kiszabott, jogerős szabadságvesztését töltő terhelt bűnösségének kérdésében a Szegedi járásbíróság fog dönteni.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Bűnügyek    Vízforralós rabló garázdálkodott

vádemelés

rablás

bűnügy

ügyészség

vízforraló

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bóka János új Fidesz-frakcióvezető: a Tisza Párt nem akarja, hogy 2030-ban az emberek szabadon dönthessenek

Bóka János új Fidesz-frakcióvezető: a Tisza Párt nem akarja, hogy 2030-ban az emberek szabadon dönthessenek

Készen állok a politikai közösségünk szolgálatára, vállalva, hogy megőrzöm az elmúlt 16 év eredményeit és képviselem értékeinket – jelentette ki megválasztása után kedden Bóka János, a Fidesz új frakcióvezetője egy tévéinterjúban.
 

Bóka János az új Fidesz-frakcióvezető

„Minden illegitim a 17. alaptörvény-módosítás után” – Ellenállási nyilatkozatot adott ki a Fidesz

Reagált az ügyészség: az NKA-ügy miatt jártak a Fidesz-szerverközpontban

Havasi Bertalan: lefoglalási céllal megjelent az ügyészség a Fidesz szervereit biztosító központban – Magyar Péter is reagált

Lázár János: „életveszélyes”, ami most történik

Orbán Viktor sajtótájékoztatóra készül

VIDEÓ
Háború és Hormuz: Meddig tart ki az olajkészlet? Deák András, Inforádió, Aréna
Vb-gyorsmérleg: A könyvelők és a szurkolók is örültek. Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Milyen ingatlant érdemes most vásárolni? Balogh László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.22. szerda, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Odesszát bombázzák az oroszok, Fedorov visszatérhet - Híreink az ukrajnai háborúról kedden

Odesszát bombázzák az oroszok, Fedorov visszatérhet - Híreink az ukrajnai háborúról kedden

Az elmúlt napokban több intenzív orosz csapás is érte az odesszai kikötővárost, 24 órán belül hárman haltak meg a településen. Mihailo Fedorov ukrán védelmi miniszter visszatérhet a védelmi tárca élére, tegnap Olekszander Szirszkij ukrán főparancsnok nyilvánosan is bocsánatot kért a konfliktusuk miatt. A fronton az orosz csapatok Limant, Kosztyantynivkát, Dobropiliját szorongatják. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ennyien éheznek még mindig a világon: kijózanító számokat közölt az ENSZ a globális helyzetről

Ennyien éheznek még mindig a világon: kijózanító számokat közölt az ENSZ a globális helyzetről

Bár 2025-ben már harmadik egymást követő évben csökkent az éhezők száma a világon, még mindig mintegy 645 millió ember nem jut elegendő élelemhez.

BBC
Business Sport Travel Science
Lebanese army says troops deploying in 'pilot zone' after Israeli withdrawal

Lebanese army says troops deploying in 'pilot zone' after Israeli withdrawal

A US-brokered agreement should see Israeli troops pulling out of a small part of Lebanon occupied during their conflict with Hezbollah.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 21. 14:42
Ezért sem éri meg benzinkutat kirabolni
2026. július 20. 22:24
Autós üldözés és lövöldözés Valkón – elmaradt a letartóztatás
×
×