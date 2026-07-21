Vízforralós rabló garázdálkodott

A vádirat szerint a vádlott tavaly októberben megjelent az intézmény szegedi székházában. Itt magához vett egy tálcát és egy elektromos vízforraló kancsót, melyekkel távozni akart. A biztonsági őr azonban felfigyelt rá. Felszólította a tárgyak visszaadására, az elkövető azonban ennek nem tett eleget. Visszavételük megakadályozása érdekében a tálcával, majd ököllel megütötte a sértettet. Ezután többször megrúgta, a vízforralóval felé sújtott, majd távozott. Az utcán még a forraló talpát is az őt követő biztonsági őr felé hajította, de azzal járókelőket talált el – közölte a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség.

Az esetről a biztonsági kamera felvételt készített, ezt itt lehet megnézni.

A járási ügyészség elkövetővel szemben rablás bűntette miatt emelt vádat.

A vádemeléskor más bűnügyben kiszabott, jogerős szabadságvesztését töltő terhelt bűnösségének kérdésében a Szegedi járásbíróság fog dönteni.