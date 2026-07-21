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Hungarian forint money, Woman clutching a handful of banknotes, Large denominations, Inflation and financial situation in Hungary
Nyitókép: Andrzej Rostek/Getty Images

Három éve figyelmeztette a NAV a revolutosokat, most elkezdték leemelni a pénzeket

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Elkezdődtek a végrehajtói inkasszók a Revoluton is, erről e-mailben értesíti a bank az érintetteket.

Mint a revb.hu oldal felidézte, már három éve annak, hogy a NAV bejelentette: nem érdemes az adótartozást Revoluton rejtegetni, hiszen ott is tudják azt inkasszózni. Ezt megerősítve a Revolut Bank Magyar Fióktelepe pedig könnyebben hozzáférhetővé tette a bírósági végrehajtóknak is az inkasszó lehetőségét. Júniusban egy hazai végrehajtó megerősítette, hogy a rendszerükben már látják a Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepét és megkeresést is tudnak küldeni arra vonatkozóan, hogy az érintett tartozó rendelkezik-e bankszámlával náluk.

Most pedig megjelentek a Revolut közösség csoportban első beszámolók arról, hogy a végrehajtók sikeresen inkasszózták is a Revolut számlát. Erről emailben és appon belüli üzenetben is tájékoztat a bank.

A portál szerint ezt az üzenetet kapják azok, akiknél inkasszót rendelt el végrehajtó a Revoluton: „Lefoglalási rendelet miatt ideiglenes korlátozásokat alkalmaztunk a számládra”.

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Kezdőlap    Belföld    Három éve figyelmeztette a NAV a revolutosokat, most elkezdték leemelni a pénzeket

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