Három éve figyelmeztette a NAV a revolutosokat, most elkezdték leemelni a pénzeket

Mint a revb.hu oldal felidézte, már három éve annak, hogy a NAV bejelentette: nem érdemes az adótartozást Revoluton rejtegetni, hiszen ott is tudják azt inkasszózni. Ezt megerősítve a Revolut Bank Magyar Fióktelepe pedig könnyebben hozzáférhetővé tette a bírósági végrehajtóknak is az inkasszó lehetőségét. Júniusban egy hazai végrehajtó megerősítette, hogy a rendszerükben már látják a Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepét és megkeresést is tudnak küldeni arra vonatkozóan, hogy az érintett tartozó rendelkezik-e bankszámlával náluk.

Most pedig megjelentek a Revolut közösség csoportban első beszámolók arról, hogy a végrehajtók sikeresen inkasszózták is a Revolut számlát. Erről emailben és appon belüli üzenetben is tájékoztat a bank.

A portál szerint ezt az üzenetet kapják azok, akiknél inkasszót rendelt el végrehajtó a Revoluton: „Lefoglalási rendelet miatt ideiglenes korlátozásokat alkalmaztunk a számládra”.