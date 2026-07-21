Ha van otthon ilyen tablettája, ne vegye be!

Hozzátették, hogy az érintett terméket a BioTechUSA Kft. által üzemeltetett https://shopbuilder.hu/ weboldalon keresztül is értékesítették.

A hatóság kéri, hogy amennyiben valaki vásárolt a NOW Foods amerikai gyártó által gyártott, 100 tabletta kiszerelésű étrend-kiegészítőből és az még a birtokában van, azt ne fogyassza el.

A közlemény szerint az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) keresztül érkezett bejelentés alapján az Amerikai Egyesült Államokból származó online értékesített étrend-kiegészítőnél megállapították, hogy a termék cink tartalma a weboldalon elérhető információk alapján meghaladja az EFSA által meghatározott tolerálható felső beviteli szintet.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, amely a hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, megszüntette a termék értékesítését, valamint visszahívta a már értékesített termékeket a fogyasztóktól.