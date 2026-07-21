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Andy Burnham korábbi manchesteri polgármester beszédet mond a kormányzó brit Munkáspárt rendkívüli kongresszusán, amelyen Shabana Mahmood belügyminiszter, a párt országos végrehajtó bizottságának elnöke kihirdette Burnham megválasztását a kormánypárt élére Londonban 2026. július 17-én. A pártelnökség révén miniszterelnökké váló Burnham a kormányfõi tisztséget két éve betöltõ Keir Starmert váltja, aki június 22-én, belpolitikai viszályok hatására jelentette be távozási szándékát. Burnham július 20-án veszi át a szigetország vezetését, miután III. Károly király formálisan megbízza az új kormány megalakításával.
Nyitókép: MTI/EPA/AFP pool/Henry Nicholls

A lakossági áramszámla csökkentésével kezdi az új kormányfő a munkáját

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Andy Burnham frissen kinevezett brit kormányfő kedden bejelentette, hogy adócsökkentéssel mérsékli a villanyszámlák összegét, ami az első intézkedés a lakosság körében dühöt kiváltó, hosszabb ideje tartó megélhetési válság enyhítésére.

A kormányfő második munkanapján bejelentette, hogy október 1-jétől már nem terheli általános forgalmi adó (áfa) a háztartások villanyszámláját, amivel mintegy 45 fonttal csökken a háztartások által fizetett átlagos éves, körülbelül 1862 fontos számla. Az áfa mértéke jelenleg 5 százalék, ezt viszik le nullára októbertől a folyó pénzügyi év március végéig tartó hat hónapjában.

A miniszterelnök közölte: az intézkedést a vasárnap bejelentett 1,8 milliárd fontos digitális személyazonosító program lemondásából származó megtakarításokból finanszírozzák. Kormányzati számítások szerint az áfa-mentes villanyszámlák 850 millió font bevételkiesést okoznak a kincstárnak.

Hétfőn, miniszterelnökként tartott első beszédében Andy Burnham kijelentette, hogy szeretné, ha az emberek gyorsan a zsebükön éreznék a kormányzati változásokat.

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a Budapesti Corvinus Egyetem docense
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