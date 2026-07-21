A lakossági áramszámla csökkentésével kezdi az új kormányfő a munkáját

A kormányfő második munkanapján bejelentette, hogy október 1-jétől már nem terheli általános forgalmi adó (áfa) a háztartások villanyszámláját, amivel mintegy 45 fonttal csökken a háztartások által fizetett átlagos éves, körülbelül 1862 fontos számla. Az áfa mértéke jelenleg 5 százalék, ezt viszik le nullára októbertől a folyó pénzügyi év március végéig tartó hat hónapjában.

A miniszterelnök közölte: az intézkedést a vasárnap bejelentett 1,8 milliárd fontos digitális személyazonosító program lemondásából származó megtakarításokból finanszírozzák. Kormányzati számítások szerint az áfa-mentes villanyszámlák 850 millió font bevételkiesést okoznak a kincstárnak.

Hétfőn, miniszterelnökként tartott első beszédében Andy Burnham kijelentette, hogy szeretné, ha az emberek gyorsan a zsebükön éreznék a kormányzati változásokat.