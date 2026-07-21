Frakcióvezetői válaszok Magyar Péter „Magyar hősök”-beszédére

Toroczkai László (Mi Hazánk) kezdte meg a reakciókat. Először gratulált Magyar Péternek, hogy tegnap belátta hibáját a köztársasági elnöki pozíció kapcsán, majd „politikai pedíliával” vádolta a miniszterelnököt a tamburás gyerekekre való utalás miatt. Ezután azt mondta: Magyar Péter ne merje szájára venni Hunyadiék nevét, különösen, mivel most először hallgatott el a déli harangszó a Kossuth rádióban évtiedek óta. Ezután azt mondta: Kapisztrán János nem adna gyerekeket egynemű pároknak, Hunyadiék nem nyitották volna ki a kapukat az ellenség előtt, mint az uniós pénzek feltételeként a mai kormány. Ezután azzal vádolta a kormányt, hogy nem működnek a minisztériumok, sem a vizsgálóbizottságok, és a kormány nem kormányoz, csak beszél. Nem működik az ország, mert nem tudják működtetni, mohácsi vész előtti a hangulat az országban, mert semmit sem tesznek – fogalmazott.

Rétvári Bence (KDNP) következett. Elmondta: indokolt büszkeséggel kiállni azokért, akik az életüket adták a keresztény Magyarországért. Ezt mi úgy hívjuk, hogy szuverenitás – mondta. Furcsa, hogy a Tisza-kormny idején a déli harangszó eltörlése volt az első lépés a közmédiában – mondta. Az ideiglenes köztársasági elnök felszólalásánál nem Forsthoffer Ágnes miatt maradtunk távol, ő azon kevesek egyike, aki igyekszik civilizáltan viselkedni. A távolmaradásunk a köztársasági elnök erőszakos eltávolításának szól. Annak, hogy Európában példátlan módon erőszakkal elküldenek valakit, lejáratva, ilelgitimmé téve egy fontos közjogi pozíciót – mondta. Polgár Judit esete a kormány első nagy kudarca – fogalmazott. Ez Magyar Péter kudarca, aki nem konzultál, mindent uralni akar, mindig győzi akar – mondta.

A Tisza szavazóinak egy része is azért szavazott a Tiszára, mert békésebb viszonyokat akart – de nicns ma ilyen. Ha nagy lenne az egyetértés a levegőben, akkor Polgár Judit elfogadta volna a felkérést, mert a legmegosztóbb személyiség ma a legmegosztóbb a társadalomban – fogalmazott. Aki nemzeti egyetértést akar, az távolról tartja magát Magyar Pétertől – mondta, megkérdezve, a miniszterelnök miért tiltotta le a tusnádi vitáktól a minisztereit? – kérdezte.

Bóka János (Fidesz) is tiszteletét rótta le a nándorfehérvári hősök előtt. Alkotmányos kereteken kívül nincs nemzeti egység, csak önkény – mondta. A köztársasági elnök személye testesíti meg a nemzeti egységet, és nem az ő személyétől függ, hanem az intézménytől. Önök megtámadták az elnök személyén keresztül a köztársasági elnöki intézményt, ezért Önök nem alkalmasak a nemzeti egység megteremtésére – mondta. Ettől még kormányozhatnának, de nem teszik. A Facebook-kormányzás, hogy bejelentik a castingot, majd bejelentik a győztest 22 órán belül – ez méltatlan a köztársasági elnöki pozícióhoz, megalázta az elnöki tisztséget és Polgár Juditot is – fogalmazott. Ezután olyan intézkedéseket sorolt, amelyeket a kormánynak meg kellene tennie a Facebook-kormányzás helyett. A védett benzinárat hozta fel, amelyet már meghalad szerinte a jelenlegi benzinár. Nem jó ötlet olyan embert miniszterré kinevezni, és a védett benzinárról döntési pozícióba hozni, akinek 6 milliárd forintnyi Shell-részvénye van, de ettől még hozhatna jó döntést – mondta, majd az aszálykárok enyhítéséről beszélt, majd javasolta a miniszterelnöknek, hogy „ne visszafelé nyilazgasson a lóhátról, néha nézzen előre is, hogy a lova ne vigye szakadékba”, és kezdjen végre kormányozni.

Lukács Gábor frakcióvezető-helyettes (Tisza) következett. Ő is a nándorfehérvári hősökre emlkezett, akik szembeszálltak a legyőzhetetlennek tartott túlerővel. A diadal egyik fő tanulsága: a túlerő soha nem jelent biztos győzelmet. Egy közösség erejét nem csak a pénze, létszáma, fegyverei határozzák meg, hanem a közös céljai, hite, szervezettsége is. 1456-ban a hősök Európáért is harcoltak – mondta. A valódi remény azokban az emberekben van, akik vállalják a felelősséget, vállalják a küzdelmet akár a túlerő ellenében is. Vegyünk példát a hősökről, akiknek a hazaszeretete megváltoztatta a világot, és ma is utat mutat – mondta.

Magyar Péter miniszterelnök következett viszonválaszával. Önök még mindig alternatív valóságban élnek – mondta az ellenzékiekhez fordulva. Saját ministráns múltját felhozva példának üzent Toroczkai Lászlónak, mondván nem akar versenyre kelni, ki tud többet arról a korról. Majd megkérdezte: mit tett egy nyilatkozaton kívül a Toroczkai által vezetett vizsgálóbizottság a végrehajtói botrány kapcsán? Bóka Jánosnak azt mondta a benzinár kapcsán: hol volt Ön, amikor 2023-ban hetekig 720 forint volt a gázolaj, és 650 forint fölött volt a benzinár? Hol volt Ön, kedves frakcióvezető-jelölt csődbiztos úr? Ön akkor miniszter volt, akkor miért nem emelte föl a szavát Don Hatvanpusztánál? Akkor semmit nem tettek, csak akkor tettek valamit, megint közpénzből, amikor közeledett a választás. Önök ezerforintos benzinárral riogattak, milliárdokat költöttek riogatásra. Hol van az ebadó, a macskaadó, amivel ijeszgették az embereket, milliárd forintos kampánnyal közpénzből? Hol voltak Önök, amikor 720 forint volt a benzinár? – kérdezte ezután név szerint sorolva több fideszes képviselőt.

Ezután Rétvári Bencéhez fordult: mindenki tudja, mi történt az elmúlt 10-15 évben a közmédiában, amit egy észak-koreai-náci típusú propagandaadóvá süllyesztettek. Nem a déli harangszó szűnt meg, hanem ez a popaganda, amit évi 160 milliárd forintból működtettek – fogalmazott.

Fogunk hibázni, én magam is hibázok, és fogok is még. Hibázni nem szégyen. Ez egy boldogabb ország lenne, ha Önök is bevallották volnai a hibáikat, és például az elmenekült vezetőjük is elnézést kérne a hibáiért Magyarország lakóitól. Én fogok még hibázni, és ha hibázok, be fogom vallani és elnézést fogok kérni – mondta Magyar Péter.