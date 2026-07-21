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Nyitókép: Pixabay

Szórakoztató góleső a Győr KL-meccsén

Infostart / MTI

6-2-es, idegenben szerzett előnyt az ETO nem fog elszórakozni a luxemburgiak ellen.

A magyar bajnok Győr 6-2-re győzött a luxemburgi Atert Bissen vendégeként kedden a Konferencia-liga selejtezőjének második fordulójában, így már az első felvonás során eldöntötte a továbbjutás kérdését.

Az ETO először nyert a nyáron kinevezett új mexikói vezetőedző, Efraín Juárez irányításával, miután a zöld-fehérek 1-0-s vereséggel és 2-2-es döntetlennel búcsúztak a Bajnokok Ligája selejtezőjétől az izlandi Víkingurral szemben. A visszavágót jövő csütörtökön 19 órától rendezik Győrben. A továbbjutó az északmacedón Vardar Szkopje és a lett Riga párharcának győztesével találkozik a harmadik körben.

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