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Home sales brokers and real estate investors are exchanging with investors being filing cash at the agents hand.
Nyitókép: Wutwhan foto/Getty Images

Kétarcú lett az ingatlanpiac

InfoRádió / MTI

Idén visszafogott az ingatlanpiaci kereslet, tavalyhoz képest csökkent a forgalom, az átlagosnál drágább ingatlanokból viszont többet adtak el az első félévben – közölte a Duna House.

Összesítésük alapján a 100 millió forintnál drágább, de a prémiumnál alacsonyabb kategóriába tartozó lakóingatlanok forgalma lendült föl az utóbbi időben. Az élénkülést a fizetőképes kereslettel magyarázták, hangsúlyozva, hogy a drágulás miatt a 100 milliós határt ma már egyre több lakás haladja meg. Az átrendeződés hatására a prémium kategória ma már 300 millió forint körül kezdődik, ebben az árfekvésben a tavalyihoz képest nem változott jelentős mértékben az adásvételek száma – írták.

A közlemény szerint a kereslet mozgatói ingatlankategóriánként jelentősen eltérnek. Az Otthon Start az olcsóbbak forgalmát lendítette föl, a drágább lakásokat általában önerővel, esetleg piaci kamatozású hitellel veszik meg az érdeklődők. Ebben a körben a kölcsönnek legfeljebb kiegészítő szerepe van, vagyis a hitel nem előfeltétele a vásárlásnak, csupán eszköz a finanszírozás optimalizálásában. A legfelsőbb szegmens megint másképp működik, hiszen itt minden kínálat egyedi. Ebben a kategóriában komoly tapasztalat kell az értékbecsléshez, hiszen egy rosszul belőtt ár miatt akár hónapokat is csúszhat az értékesítés – tették hozzá.

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