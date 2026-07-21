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Női kézben egy füstölgő cigaretta, esetleg egy joint.
Nyitókép: Getty Images/Dmitry_Tishchenko

Szabadtéri dohánytilalom lépett érvénybe Spanyolországban

Infostart / MTI

Jóváhagyta a dohányzásellenes törvény szigorításáról szóló javaslatát a spanyol kormány keddi ülésén Madridban, a jogszabállyal teljes füstmentességet vezetnének be a strandokon és a vendéglátóhelyek teraszain.

Mónica García spanyol egészségügyi miniszter tájékoztatása szerint a parlamentnek benyújtandó indítvány egy „dohánymentes" nemzedék érdekében tett lépés, amelynek célja a közegészség fokozottabb védelme, mivel a dohányzás 50 ezer halálesetért felelős évente.

„Becsléseink szerint ezek az intézkedések nemcsak a betegségekkel és az egészségi állapot alakulásával összefüggő terhek csökkenését eredményezik, hanem évi 100-200 millió eurós közvetlen egészségügyi megtakarítást is jelentenek. Ezeket az erőforrásokat megelőzhető betegségek kezelése helyett a rendszer egyéb szükségleteinek kielégítésére lehet fordítani" – érvelt a tárcavezető.

Mint mondta, a kormány javaslata kiterjeszti a hagyományos dohánytermékekre vonatkozó szabályozást, így a fogyasztási korlátozásokat is az elektronikus cigarettákra és más kapcsolódó termékekre, például a különböző nikotintartalmú és nikotinmentes eszközökre, gyógynövényes dohánytermékekere, vízipipákra. Ennek értelmében mindezek használatát betiltaná 18 éves kor alatt.

A törvénymódosítással tovább bővítené a dohányzásmentes övezetek körét, például az egészségügyi, oktatási, és szociális intézmények kültéri területeire, a játszóterekre, valamint a kulturális és sportlétesítmények területére, buszmegállókra és vasúti peronokra is kiterjesztenék a dohányzási tilalmat.

A kormány szigorítaná a reklámozásra vonatkozó szabályokat is, rendelkezve a különböző médiaplatformokon végzett, úgynevezett influenszer-tevékenységről. Valamint aktualizálná a szabálysértések listáját, a bírságok összegét és a felelősségre vonatkozó szabályokat, 12 hónapos határidőt biztosítva a gyártóknak, hogy termékeiket az új jogi keretekhez igazítsák.

Például a tiltott területen való dohányzás első bírsága 100 euró lenne, míg a reklámozási szabályok megsértését különösen súlyos esetben akár 600 ezer eurós bírsággal büntethetnék.

A javaslat nyilvánosságra hozatalát követően a spanyol vendéglátóipari szövetség tiltakozásának adott hangot. Véleménye szerint a teraszokra vonatkozó korlátozás csupán más szabadtéri helyszínekre terelné a dohányosokat. „Abban az időszakban vagyunk, amikor Spanyolország közel százmillió külföldi turistát fogad” – érvelt a szervezet, felhívva a figyelmet arra, hogy a bárokban és a teraszokon zajló társasági élet miatt ezzel a tilalommal „olyan, mintha lábon lőnénk magunkat".

A spanyol pénzügyminisztérium adatai szerint 2005-ben, a zárt téri dohányzást betiltó dohányzásellenes törvény bevezetésének évében még 4,6 milliárd doboz cigarettát értékesítettek Spanyolországban, míg 2024-re ez a szám 2,1 milliárdra csökkent.

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