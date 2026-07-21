Andrej Babis szerint nullával egyenlő az új légvédelmi kezdeményezések eredménye

Andrej Babis szerint a Párizsban bejelentett új légvédelmi megállapodásról csak a helyszínre érkezve értesült. A cseh miniszterelnök úgy véli, saját tisztviselői nem tájékoztatták őt előzetesen a tárgyalásokról, pedig tudtak róluk. Mint fogalmazott, elképesztőnek tartja, hogy az ügyben folytatott egyeztetések egyszer sem kerültek a cseh Állambiztonsági Tanács elé. A kormányfő úgy ítélte meg, hogy Csehország eddigi részvételének mérlege a „tettre készek” koalíciójában konkrétan a nullával egyenlő.

A miniszterelnök rámutatott: az elmúlt években több hasonló kezdeményezés elhalt. Példaként hozta fel a Németország által 2022-ben elindított Európai Égbolt Pajzs kezdeményezést, amely meglátása szerint semmilyen látható eredményt nem hozott. Andrej Babis attól tart, hogy a ballisztikus rakéták elleni védelemre alakult új koalícióra is ugyanez a sors vár: politikai nyilatkozatok születnek csupán, miközben a gyakorlatban nem történik érdemi előrelépés.

A cseh kormányfő ugyanakkor leszögezte: Európának valóban szüksége van saját, hatékony légvédelemre, de a megközelítésen változtatni kell.

Szerinte a párhuzamos nemzeti fejlesztések és a széttöredezett koalíciók helyett az Európai Unió nagyhatalmainak közös gazdasági-ipari projektre kellene összpontosítaniuk.

Andrej Babis egy, az amerikai Patriot rendszerhez hasonló európai légvédelmi kapacitás megteremtését szorgalmazza, az egykori Airbus-modell mintájára. Elképzelése szerint a kulcs Franciaország és Németország átfogó megállapodásában rejlik. Meglátása szerint az európai országoknak közösen kellene legyártaniuk a saját védelmi rendszereiket, akár saját fejlesztésből, akár amerikai licenc megvásárlása útján.

A cseh miniszterelnök hangsúlyozta erről az elképzeléséről levélben kívánja tájékoztatni az európai vezetőket. Arra figyelmeztetett: ha a kulcsfontosságú európai államok nem tudnak megegyezni egy közös gyártási és fejlesztési struktúrában, akkor az új kezdeményezések is ugyanúgy kudarcot vallanak majd, mint a korábbi közös európai vadászgép-projekt.