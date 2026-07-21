Iskolakezdési támogatás: az adózásáról is volt szó a parlamentben

Az egyes törvényeknek az iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő módosításának kivételes eljárásban lefolytatott összevont vitájában Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter azt mondta, az iskolakezdés nagyon sok családnál nem öröm, inkább félelmet generál a költségek miatt, sokszor választani kell, hogy a család élelmet vagy tanszereket vegyen.

Közölte, a Tisza - ahogy ígérte - az idei tanévkezdés előtt megkezdi a tanévkezdési támogatás folyósítását. Kifejtette, a támogatást két részletben jut el a családokhoz:

az első részletet, ötvenezer forintot készpénzben fizetik ki augusztus 24-ig,

a második ötvenezer forintot novemberig utalvány formájában adják oda a családoknak.

A miniszter kijelentette, a Fidesz az elmúlt 16 évben semmit nem tett azért, hogy az iskolába menő gyermekeket támogassa. Az nem támogatás, mondta, hogy a szeptemberi családi pótlékot összevonták az augusztusival és előbb odaadták.

Hangsúlyozta, a Tiszának minden gyermek egyformán értékes.

Kátai-Németh Vilmos ismertetése szerint az iskolakezdési támogatást megkapják

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, akinek a családjában 64 ezer forint alatt van az egy főre jutó jövedelem.

Megkapják az egyszülős családok is, mert nálunk az egyik legnagyobb a szegénység kockázata;

megkapják a sajátos nevelési igényű gyermeket,

a tartósan beteg gyermeket, vagy

a súlyosan mozgássérült, vagy egyéb fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családok

- sorolta a kedvezményezetteket.

Hozzátette, a támogatás jár

az árváknak,

a gyermekvédelmi intézményben vagy

a nevelőszülői hálózatban nevelkedő gyermekeknek,

a Dobbantó programban, illetve

az iskolaműhelyben tanuló gyermekeknek is.

Tájékoztatása szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz, ki lesz vonva a végrehajtás alól.

A tárcavezető közölte, közel 400 ezer gyermekhez jut el a támogatás.