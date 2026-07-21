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Szabados Gábor sportközgazdász az InfoRádió Aréna című műsorában.
Nyitókép: InfoRádió

Sportközgazdász: Puskás óta erre várunk, Szoboszlai új szerződése a pecsét azon, hogy világszintű topjátékos

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

Jó helyen van Szoboszlai Dominik a Liverpool labdarúgócsapatánál – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Szabados Gábor sportközgazdász azután, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya emelt fizetéssel 2031 nyaráig kötelezte el magát a tavalyi angol bajnokhoz.

A szerződés meghosszabbítása a hivatalos elismerése mindannak, amit Szoboszlai Dominik a Liverpoolban elért – vélekedett Szabados Gábor sportközgazdász az InfoRádió Aréna című műsorában, hozzátéve: sokszor beszélünk arról, hogy hogyan nő valakinek a piaci értéke, de ez mind csak becslés, ez mind csak szám, amit a papír nagyon könnyen elbír. Az igazi, valódi megbecsülése a futballistának a fizetés. Az az összeg, amit átutalnak hétről hétre vagy hónapról hónapra, attól függően, hogy hol vagyunk. Angliában például hetenként adnak fizetést, tehát egy angol klub hétről hétre utal a játékosnak.

„A fizetés összege a valódi, igazi megbecsülés, és nincs is igazán nagy jelentősége, hogy meddig érvényes a szerződés, mert az esetek többségében úgyse az lesz,

hiszen bármi történhet közben” – fogalmazott a szakértő.

Szerinte az igazi kérdés az, hogy milyen új feltételek vannak a szerződésben: nyilvánvalóan azért történt a szerződéshosszabbítás, hogy módosítsák a fizetését, illetve a kivásárlási árát, hogy más csapat ne tudja könnyen elvinni. Eddig a fizetését tekintve a kezdőcsapatban sem volt benne, tehát nem volt a legjobban fizetett 11 játékos között. Most távozik olyan játékos, mint például Mo Salah, aki a fizetési rangsor élén volt, tehát emiatt is előrelépett, de az új szerződés miatt is a Liverpool legjobban fizetett játékosai közé kerül Szoboszlai – mondta.

„Az új szerződés gyakorlatilag a pecsét arra, amit láttunk az elmúlt években, főleg az utóbbi szezonban, ami a Liverpool számára egyébként nem volt sikeres, de Szoboszlainak, nyugodtan mondhatjuk, hogy egyéni szempontból sikeres volt.

Ez a hivatalos pecsét arra, hogy ő milyen fontos és megbecsült tagja, egy topjátékosa, húzójátékosa a Liverpoolnak.

Nem nagyon tudunk új jelzőt mondani erre a magyar futball szempontjából. Már amikor Liverpoolba igazolt, is elmondtuk, hogy Puskás Ferenc óta nem volt ilyen, hogy ilyen szintű csapatnál egy magyar játékos ilyen szerepet töltsön be. Ezt lehetne csak fokozni és erősíteni” – fogalmazott Szabados Gábor.

„Ez olyan, amire a magyar futballszurkolók mindig is vágytak, de soha nem történt meg. És most itt vagyunk benne, megtörténik.

Ha azt nézzük, hogy mit ért el Szoboszlai a Liverpoollal, akkor gyakorlatilag csak egyetlenegy dolog, egyetlenegy siker hiányzik, egy nemzetközi trófea, ami a Liverpool számára nyilván és egyértelműen a Bajnokok Ligája-trófea kell hogy legyen. Ez tenné fel a koronát mindarra, amit Szoboszlai a Liverpoolban elért. De önmagában már ez a szerződés is mutatja azt, hogy itt valami olyasmi történt, ami a magyar futballt is egy kicsit, ha nem is magasabb polcra teszi, de amelyik polcra Szoboszlai feltette a magyar futballt, azt a helyet nagyon is megerősíti.”

A kérdésre, hogy van-e helye bármiféle fanyalgásnak, amikor pár szurkoló közbeveti, hogy milyen jó lett volna, hogy ha a Real Madridhoz szerződik, a szakértő azt mondta: nincs ok a fanyalgásra, ilyen mindig lesz.

A mai médiavilágban bárki bárhol megszólalhat és bármit mondhat. A sportközgazdász tehát nem hiszi, hogy ezzel bárkinek foglalkoznia kellene. Szoboszlai a legjobb helyen van, és olyan elismerésben részesül, ami nemcsak a magyar futball szempontjából, de a nemzetközi futball szempontjából is a top játékosok közé helyezi – fogalmazott Szabados Gábor az InfoRádió Aréna című műsorában.

Az interjút Farkas Dávid készítette, a teljes beszélgetést megnézheti és meghallgathatja alább.

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Sportközgazdász: Puskás óta erre várunk, Szoboszlai új szerződése a pecsét azon, hogy világszintű topjátékos

Sportközgazdász: Puskás óta erre várunk, Szoboszlai új szerződése a pecsét azon, hogy világszintű topjátékos

Jó helyen van Szoboszlai Dominik a Liverpool labdarúgócsapatánál – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Szabados Gábor sportközgazdász azután, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya emelt fizetéssel 2031 nyaráig kötelezte el magát a tavalyi angol bajnokhoz.
 

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