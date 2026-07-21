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Nyitókép: den-belitsky/Getty Images

Az Adrián hatalmas gázkutat fúrnak

Infostart / MTI

Új, napi mintegy 160 ezer köbméteres hozamú gázkutat tárt fel az INA horvát olaj- és gázipari társaság az Észak-Adrián – közölte a vállalat.

Az INA összesen öt új kutat fúr a horvát partok előtti tengeri térségben, mintegy 65 millió eurós (mintegy 23,6 milliárd forintos) beruházással. A fejlesztés célja a még kitermelhető földgázkészletek feltárása és Horvátország hazai gáztermelésének növelése.

Elsőként az Ana-4 DIR jelű kút készült el, amely 1282 méteres mélységet ért el. A kezdeti vizsgálatok három rétegben jeleztek kitermelhető földgázkészletet.

A kutat a következő időszakban bekapcsolják a termelési rendszerbe, majd hosszabb tesztüzemben pontosítják várható kapacitását és a mező készleteit.

Az INA szerint az eredmény azt mutatja, hogy az adriai tengeri mezőkön további kitermelhető földgáz található. A vállalat a program folytatásával Horvátország ellátásbiztonságát kívánja erősíteni.

Az INA 49,08 százalékos tulajdonosa a Mol, amely a társaság irányítási jogait is gyakorolja. A horvát állam 44,84 százalékos részesedéssel rendelkezik a vállalatban.

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