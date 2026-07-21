Az Adrián hatalmas gázkutat fúrnak

Az INA összesen öt új kutat fúr a horvát partok előtti tengeri térségben, mintegy 65 millió eurós (mintegy 23,6 milliárd forintos) beruházással. A fejlesztés célja a még kitermelhető földgázkészletek feltárása és Horvátország hazai gáztermelésének növelése.

Elsőként az Ana-4 DIR jelű kút készült el, amely 1282 méteres mélységet ért el. A kezdeti vizsgálatok három rétegben jeleztek kitermelhető földgázkészletet.

A kutat a következő időszakban bekapcsolják a termelési rendszerbe, majd hosszabb tesztüzemben pontosítják várható kapacitását és a mező készleteit.

Az INA szerint az eredmény azt mutatja, hogy az adriai tengeri mezőkön további kitermelhető földgáz található. A vállalat a program folytatásával Horvátország ellátásbiztonságát kívánja erősíteni.

Az INA 49,08 százalékos tulajdonosa a Mol, amely a társaság irányítási jogait is gyakorolja. A horvát állam 44,84 százalékos részesedéssel rendelkezik a vállalatban.