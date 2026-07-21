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Nyitókép: Pixabay

Fontos vasúti csomóponton kezdtek felújításba Budapesten, az év végéig tart a munka

Infostart / MTI

Cegléd és Abony után Kőbánya-Kispesten folytatják a 100a vasúti vonalon a pálya karbantartását – hangsúlyozta Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója Facebook-oldalára feltöltött videóüzenetében kiemelte, ahhoz, hogy színvonalas és megbízható vasúti közlekedés legyen Magyarországon, sokkal több figyelmet, energiát, pénzt kell fordítania a meglévő infrastruktúra karbantartására, szinten tartására.

Hozzátette, különösen fontos ez a nagy forgalmú vasútvonalakra, szakaszokra, és ilyen a Budapest-Cegléd-Szolnok 100a vasútvonal is. Idén ez a vonal van fókuszban,

egészen az év végéig zajlanak a munkák.

Ismertette, a karbantartás az első ütemén most vannak túl.

  • Július 19-ig alapvetően Abony és Cegléd állomásokon dolgoztak, felszámoltak több lassújelet, a pályasebesség visszaáll az eredeti óránként 120 kilométerre.
  • Ettől a héttől augusztus végéig Kőbánya-Kispesté a főszerep.

Részletezte, folytatódik a váltócsere program, a vágányok, váltók átépítésén túl ebben az időben elvégezik a perontetők, és a gyalogos felüljárók szigetelését is. A Kőbánya-teher, illetve a Pestszentlőrinc állomások környékén több lassú jelet felszámolnak, illetve a nyílt vonalon visszaállítják a sebességet. A nyár utáni időszakban Pilis és Albertirsa térségében szüntetik meg a lassújeleket.

Jelezte, ezeket a beruházásokat a MÁV csoport saját forrásból végzi el.

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