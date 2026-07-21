„További csökkentés jöhet még a nyáron” – Varga Mihály az újbóli alapkamat-csökkentést kommentálta

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa 25 bázisponttal 5,75 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot keddi ülésén, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött.

Kedd délutánra a fejleményeket értékelendő Varga Mihály jegybankelnök sajtótájékoztatót hirdetett.

A tanács először is a gazdasági és pénzügyi folyamatokat tekintette át és úgy ítélte meg, hogy a korábban vázolt pályánál kedvezőbb a helyzet, így alakult ki a döntés. A kockázati megítélés is kedvezőbb, mivel

az államháztartási irány is javult, és

az euróbevezetés irányába is megtörtént az első lépés.

A geopolitikai befektetői hangulatot azonban továbbra is a közel-keleti események határozzák meg, tovább gomolyog az iráni konfliktus, lezárása Varga Mihály megfogalmazása szerint bizonytalanná vált.

Szólt a devizapiac helyzetéről is: fennmaradt az erős forint, bár gyengült a közel-keleti válság hatására, az euróhoz képest még mindig a 360-as szint körül van. A 10 éves hozamok a lengyel hozamoknál alacsonyabb szinten vannak, a németekhez képest stagnálnak. Az Ecofin pedig jóváhagyta a magyar helyreállítási és stabilitási programot, ezek mind befolyásolták a döntést.

Az infláció 1,7 százalékon áll, a maginfláció 2 százalékon, az áremelkedési ütem csökkenés élelmiszer-hátterű a jegybank elnöke szerint; az MNB besorolása szerint

az élelmiszerek ára egy év alatt 3 százalékkal csökkent,

ez a szám eltér a KSH-étól, mert más számít a kosárba.

A fogyasztói bizalom az MNB értékelése szerint érdemben javult, 4 éves csúcsára emelkedett, ez erősítheti a konjunktúrát; a háztartások fogyasztani fognak, emellett a kereskedelem bővülése miatt már az ipari termelés is emelkedik.

Varga Mihály arra számít, hogy az érkező uniós források lendületet adnak a beruházásoknak, ami szintén kedvezhet a számoknak.

A munkanélküliségi ráta 4,3 százalék, alacsonynak mondható, de a foglalkoztatottak száma éves alapon csökkent, még ha havi alapon nőtt is valamivel.

Fizetési mérleg:

májusban enyhe, 80 millió eurós többletet mutatott

az energiaegyenleg éves összevetésben romlott

2026-ban enyhe deficit van, de egyensúly körüli helyzet lesz.

A monetáris mozgástér a kedvező hazai folyamatoknak köszönhetően fennmaradt Varga Mihály összegzése szerint.

Zárásként kiemelte: a nyár folyamatán a Monetáris Tanács további alapkamat-csökkentésre lát teret, egészen a szeptemberig terjedő időszakig ebben előre lehet látni.

Kérdések, válaszok

Egyhangú szavazás volt?

Igen, ellenkező javaslat nem volt.

A jegybank mikor látja az élelmiszerárstop végének lehetőségét?

Júniusban érintettük ezt a területet, a kormány röviden reagált erre a felvetésre. A kormányon múlik, mikor akar ezzel a kérdéssel foglalkozni. Érdemi hatása a kivezetésnek nem lesz. A kölcsönös felelősségi viszonyokat tiszteletben tartjuk.

Az év végére akár 5 százalék is lehet a jegybanki alapkamat? Kamatvágási ciklus ez?

Szeptemberig tervez a Monetáris Tanács.

Milyen kockázata van annak, hogy 4 százalékos reálkamat van? Csak a román magasabb ennél.

A jegybank pozitív reálkamattal járul hozzá az ország finanszírozhatóságához.

Milyen inflációs adatok esetén állna meg a kamatvágási ciklus?

Nincs forintárfolyamcél, a stabilitás a cél. Nekünk inflációs célunk van. Egy percig ne legyen senkinek a fejében kétely az ország működőképességének fenntartásával kapcsolatban.

Továbbra sem látnak-e kockázatot abban, hogy a forint ennyire erős? Egyre töb exportőr jelez. Lehet-e csak az inflációt nézni a makrogazdaságban?

Nem tekintem sem erősnek, sem gyengének a forintot, kiszámítható kell, hogy legyen az árfolyam alakulása. A nagyon erős kilengésnek nem szabad jellemeznie a hétköznapokat.

Hogyhogy ilyen optimista az MNB az inflációt illetően?

Lehet, hogy aki optimista, most az a realista. Az MNB várakozásai jobban teljesültek. A kérdésre később térjünk vissza. Lehet, hogy mi látjuk azt, amit a piac nem lát, ezt most nem fejteném ki bővebben.

Miért volt ott a Bankszövetség ülésén?

Évente egyszer esedékes ez, tisztújítás is volt a Bankszövetségben. Érdemi megbeszélés nem történt, az álláspontunkat a pénzügyminiszterrel együtt szabadon elmondhattuk.

A Monetáris Tanács következő ülése augusztus 25-én lesz.