„További csökkentés jöhet még a nyáron” – Varga Mihály az újbóli alapkamat-csökkentést kommentálta

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa 25 bázisponttal 5,75 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot keddi ülésén, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött.
Kedd délutánra a fejleményeket értékelendő Varga Mihály jegybankelnök sajtótájékoztatót hirdetett.
A tanács először is a gazdasági és pénzügyi folyamatokat tekintette át és úgy ítélte meg, hogy a korábban vázolt pályánál kedvezőbb a helyzet, így alakult ki a döntés. A kockázati megítélés is kedvezőbb, mivel
- az államháztartási irány is javult, és
- az euróbevezetés irányába is megtörtént az első lépés.
A geopolitikai befektetői hangulatot azonban továbbra is a közel-keleti események határozzák meg, tovább gomolyog az iráni konfliktus, lezárása Varga Mihály megfogalmazása szerint bizonytalanná vált.
Szólt a devizapiac helyzetéről is: fennmaradt az erős forint, bár gyengült a közel-keleti válság hatására, az euróhoz képest még mindig a 360-as szint körül van. A 10 éves hozamok a lengyel hozamoknál alacsonyabb szinten vannak, a németekhez képest stagnálnak. Az Ecofin pedig jóváhagyta a magyar helyreállítási és stabilitási programot, ezek mind befolyásolták a döntést.
Az infláció 1,7 százalékon áll, a maginfláció 2 százalékon, az áremelkedési ütem csökkenés élelmiszer-hátterű a jegybank elnöke szerint; az MNB besorolása szerint
az élelmiszerek ára egy év alatt 3 százalékkal csökkent,
ez a szám eltér a KSH-étól, mert más számít a kosárba.
A fogyasztói bizalom az MNB értékelése szerint érdemben javult, 4 éves csúcsára emelkedett, ez erősítheti a konjunktúrát; a háztartások fogyasztani fognak, emellett a kereskedelem bővülése miatt már az ipari termelés is emelkedik.
Varga Mihály arra számít, hogy az érkező uniós források lendületet adnak a beruházásoknak, ami szintén kedvezhet a számoknak.
A munkanélküliségi ráta 4,3 százalék, alacsonynak mondható, de a foglalkoztatottak száma éves alapon csökkent, még ha havi alapon nőtt is valamivel.
Fizetési mérleg:
- májusban enyhe, 80 millió eurós többletet mutatott
- az energiaegyenleg éves összevetésben romlott
- 2026-ban enyhe deficit van, de egyensúly körüli helyzet lesz.
A monetáris mozgástér a kedvező hazai folyamatoknak köszönhetően fennmaradt Varga Mihály összegzése szerint.
Zárásként kiemelte: a nyár folyamatán a Monetáris Tanács további alapkamat-csökkentésre lát teret, egészen a szeptemberig terjedő időszakig ebben előre lehet látni.
Kérdések, válaszok
Egyhangú szavazás volt?
Igen, ellenkező javaslat nem volt.
A jegybank mikor látja az élelmiszerárstop végének lehetőségét?
Júniusban érintettük ezt a területet, a kormány röviden reagált erre a felvetésre. A kormányon múlik, mikor akar ezzel a kérdéssel foglalkozni. Érdemi hatása a kivezetésnek nem lesz. A kölcsönös felelősségi viszonyokat tiszteletben tartjuk.
Az év végére akár 5 százalék is lehet a jegybanki alapkamat? Kamatvágási ciklus ez?
Szeptemberig tervez a Monetáris Tanács.
Milyen kockázata van annak, hogy 4 százalékos reálkamat van? Csak a román magasabb ennél.
A jegybank pozitív reálkamattal járul hozzá az ország finanszírozhatóságához.
Milyen inflációs adatok esetén állna meg a kamatvágási ciklus?
Nincs forintárfolyamcél, a stabilitás a cél. Nekünk inflációs célunk van. Egy percig ne legyen senkinek a fejében kétely az ország működőképességének fenntartásával kapcsolatban.
Továbbra sem látnak-e kockázatot abban, hogy a forint ennyire erős? Egyre töb exportőr jelez. Lehet-e csak az inflációt nézni a makrogazdaságban?
Nem tekintem sem erősnek, sem gyengének a forintot, kiszámítható kell, hogy legyen az árfolyam alakulása. A nagyon erős kilengésnek nem szabad jellemeznie a hétköznapokat.
Hogyhogy ilyen optimista az MNB az inflációt illetően?
Lehet, hogy aki optimista, most az a realista. Az MNB várakozásai jobban teljesültek. A kérdésre később térjünk vissza. Lehet, hogy mi látjuk azt, amit a piac nem lát, ezt most nem fejteném ki bővebben.
Miért volt ott a Bankszövetség ülésén?
Évente egyszer esedékes ez, tisztújítás is volt a Bankszövetségben. Érdemi megbeszélés nem történt, az álláspontunkat a pénzügyminiszterrel együtt szabadon elmondhattuk.
A Monetáris Tanács következő ülése augusztus 25-én lesz.