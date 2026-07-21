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Nyitókép: Unsplash

A lottók kapcsán megbírságolták a Szerencsejáték Zrt.-t

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A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 10 millió forint közigazgatási bírságot szabott ki a Szerencsejáték Zrt.-re a Skandináv lottó, a Hatoslottó, az Ötöslottó és a Joker sorsolásokhoz kapcsolódó, jóváhagyott játéktervektől történő eltérés miatt.

A választások utáni héten minden lottón elvitték a főnyereményt. A történtek után a Szerencsejáték Zrt. közölte, hogy a sorsolási események eredményét semmilyen módon sem lehet befolyásolni, majd bejelentette, hogy rendkívüli ellenőrzést kérnek a szerencsejáték-felügyeleti hatóságtól a négy számsorsjátékon elért telitalálatok sorsolásait illetően.

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) keddi közleménye szerint vizsgált szerencsejátékonként 2,5–2,5 millió, vagyis összesen 10 millió forint közigazgatási bírságot szabott ki a Szerencsejáték Zrt.-re a Skandináv lottó, a Hatoslottó, az Ötöslottó és a Joker sorsolásokhoz kapcsolódó, jóváhagyott játéktervektől történő eltérés miatt.

A hatóság azt állapította meg, hogy

a sorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerűen zajlott, ugyanakkor az online zárás során a szervező eltért a jóváhagyott játéktervekben foglalt eljárásrendtől.

Az SZTFH kiemeli, hogy az ellenőrzés tapasztalatai alapján ez az eltérés a vizsgált sorsolások eredményét nem befolyásolta. A hatóság arra kötelezte a Szerencsejáték Zrt.-t, hogy a jövőben biztosítsa, hogy a sorsolások a jóváhagyott játékterveknek megfelelően történjenek.

A hivatal a sorsolások folyamatát vizsgálta, különös tekintettel

  • a sorsolási eszközök kezelésére,
  • a nyerőszámok meghatározására, valamint
  • a nyertes szelvényekhez kapcsolódó adatkezelési és kifizetési folyamatokra.

Emellett helyszíni ellenőrzést is tartott a Szerencsejáték Zrt. székhelyén, ahol az informatikai folyamatokat és a sorsolásokhoz kapcsolódó adatkezelést vizsgálták a munkatársai.

Az üggyel kapcsolatban az SZTFH hangsúlyozta, hogy az ellenőrzés tapasztalatai alapján a sorsolások lebonyolítására és a nyertesek beazonosítására irányuló folyamat nem volt hibás.

A feltárt eltérés a vizsgált sorsolások eredményeire nem volt hatással, azokat nem befolyásolta.

A határozat szerint a bírságot a véglegessé válástól számított 30 napon belül kell megfizetni.

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Kezdőlap    Belföld    A lottók kapcsán megbírságolták a Szerencsejáték Zrt.-t

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