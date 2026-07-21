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Nyitókép: Mányoki Attila Facebook-oldala

11-12 fokos víz – Mányoki Attila átúszta a hatalmas Ontario-tavat, méghozzá rekordidővel

Infostart / MTI

A magyar sportoló ezzel már öt próbatételt teljesített, így már csak a skóciai Loch Ness, az afrikai kontinensen lévő Malawi-tó és a bolíviai Titicaca maradt hátra számára a Stillwater 8-ból.

Mányoki Attila sikeresen átúszta a kanadai Ontario-tavat, amely a Stillwater 8 sorozat leghosszabb állomása.

A magyar sportoló ezzel már öt próbatételt teljesített, így már csak a skóciai Loch Ness, az afrikai kontinensen lévő Malawi-tó és a bolíviai Titicaca maradt hátra számára.

Mányoki vasárnap éjfélkor kezdte meg az úszást a tó déli részén található Niagara on the Lake településnél, a Niagara folyó torkolatánál. Az MTI-nek elküldött saját beszámolója alapján a tó ekkor még nyugodt volt és kellemes 23-24 fokos, így a táv feléig az aktuális rekordon belül haladt, de a második felére sokat romlottak a körülmények.

„Az állandóan változó szélviszonyok és a hullámzás iránya mellett egyre jobban esett a víz hőmérséklete is. A táv utolsó harmadában már erős szembe áramlatban kellett úszni az egyre hidegebb vízben” – olvasható a kommünikében, amely arra is kitért, hogy a szervezők három lehetséges opciót biztosítanak a célba érésre, amelyet az időjárási körülmények határoznak meg.

Mányoki a Tommy Thompson Parkot választotta, a tó addigra jelentősen lehűlt, de a 11-12 fokos vízhőmérséklet ellenére sikeresen partot ért. A hivatalos átúszási ideje 16 óra, 8 perc és 48 másodperc lett, amivel

sikerült minden idők leggyorsabb férfi idejét megdönteni az útvonalon.

Az 53 éves úszó a harmadik legidősebb férfi lett az átúszás történetében, valamint az első magyar állampolgár, aki sikerrel teljesítette ezt az 51 kilométeres távot. Mányoki a 63. személy, aki teljesítette a távot az elmúlt hetven év során, amióta Marilyn Bell elsőként átúszta a tavat.

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Kezdőlap    Sport    11-12 fokos víz – Mányoki Attila átúszta a hatalmas Ontario-tavat, méghozzá rekordidővel

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