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Így olajozza meg a kormány az örökbefogadás rendszerét – is

Infostart / MTI

Több száz csecsemő várja folyamatosan kórházakban sorsa jobbra fordulását egész egyszerűen adminisztratív okokból, de most összekötik a felelős szerveket, így már nem lesz krie mutogatni.

Hosszú évek alatt feltornyosult és súlyosan elhallgatott probléma a kórházban rekedt gyerekek helyzete, és ennek megoldása tartós és szisztematikus együttműködést igényel a szakemberektől, amit minden lehetséges módon támogatni fog a most megalakult koordináló testület – hangsúlyozta Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a tárca keddi közleményében, amelyben arról tájékoztattak, hogy a helyzet rendezése érdekében létrehozott Szakmai Tanácsadó és Koordináló Testület megtartotta alakuló ülését.

A szaktárca adatai szerint az általuk vizsgált időpontban mintegy 320 csecsemő és kisgyermek tartózkodott kórházban, közülük 256-an egészségügyi indok nélkül, kizárólag azért, mert nem sikerült időben biztonságos gondozási helyet találni nekik. Az érintett gyermekek átlagosan 105 napot töltenek egészségügyi intézményben, mielőtt a családjukhoz, nevelőszülőhöz, örökbefogadó családhoz vagy más gondozási helyre kerülhetnének.

A minisztérium kiemelte: „egy egészséges csecsemőnek nem kórházi ágyra, hanem folyamatos gondoskodásra, biztonságos kötődésre és kiszámítható családi környezetre van szüksége”. Magyarországon mégis gyermekek százai töltenek hosszú hónapokat egészségügyi intézményekben úgy, hogy kórházi ellátásukat már nem a betegségük indokolja.

„Ez nem adminisztratív hiba, hanem hosszú évek alatt felhalmozódott rendszerprobléma. A korábbi kormányzat ugyanis nem rendezte a súlyos ellátási kapacitáshiányokat és engedte, hogy a családmegtartó szolgáltatások hálózata ellehetetlenüljön” – írta a minisztérium, hozzátéve, hogy a kórházak így sok esetben a gyermekvédelmi rendszer kényszerű várótermeivé váltak.

Aláhúzták, az új kormány ezt a helyzetet nem tekinti sem természetesnek, sem elfogadhatónak.

Gyurkó Szilvia, a testületet összefogó Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkára közölte, hogy július közepén már elindult az országos célvizsgálat, amely gyermekenként tekinti át, miért maradt az érintett csecsemő vagy kisgyermek a kórházban, hol akadt el a hatósági eljárás, milyen támogatást kapott a család, és mi szükséges ahhoz, hogy a gyermek a lehető legrövidebb időn belül biztonságos, lehetőleg családi környezetbe kerülhessen.

A minisztérium szerint a megoldás nem merülhet ki az eljárások adminisztratív gyorsításában. Ahol a gyermek biztonsága lehetővé teszi, ott a vér szerinti családot kell megerősíteni és segíteni a hazagondozást. Más esetekben megfelelő nevelőszülői, helyettes szülői vagy örökbefogadó családot kell találni.

A Szakmai Tanácsadó és Koordináló Testület tagja

  • a nemzeti társadalompolitikai stratégiáért és ágazati koordinációért felelős kormánybiztos,
  • a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogi és gyermekvédelmi, valamint szociális, család- és idősügyi államtitkárságának,
  • az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium kora gyermekkori jóllétért felelős államtitkárságának és
  • az egészségügyi tárca illetékes államtitkárságainak vezetői, továbbá
  • az Országos Kórházi Főigazgatóság.
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